Semifinales Liga Colombiana 2026-I: Dimayor confirma fecha y horario de cada partido

¡Todo listo para las semifinales de la Liga Colombiana 2026-I! La Dimayor publicó en la mañana de este jueves 14 de mayo la fecha y los horarios correspondientes a los duelos de ida.

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En la primera parte del cuadro se enfrentarán Atlético Nacional y Deportes Tolima, serie que comenzará en el Manuel Murillo Toro de Ibagué y concluirá en el Atanasio Girardot. El verde llega a este duelo, tras golear de manera histórica al Internacional de Bogotá (global 9-2); entretanto, los ibaguereños hicieron la tarea al despachar sin problemas a Deportivo Pasto (global 3-0).

Del otro lado del cuadro aparecen Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla. Los bogotanos accedieron a esta instancia, luego de bailar al América de Cali con un Hugo Rodallega inspirado; por otro lado, el Tiburón venció en una infartante definición al Once Caldas.

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Teniendo en cuenta que tanto Santa Fe como Tolima tiene actividad internacional el próximo martes 19 de mayo, se hizo obligatorio para DIMAYOR programar los partidos de semifinales para el sábado 16 (con eso se cumplían las 72 horas de descanso).

Deportes Tolima vs Atlético Nacional (Ida)

Fecha: Sábado 16 de mayo.

Hora: 6 P.M.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Independiente Santa Fe vs Junior de Barranquilla (Ida)

Fecha: Sábado 16 de mayo.

Hora: 8:30 PM

Estadio: El Campín.

Recuerde que cada uno de estos partidos contarán con transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, además del minuto a minuto EN VIVO por la página web de Caracol Deportes.

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