Torneo de Ascenso: Posiciones de los cuadrangulares tras derrota del Quindío ante Inter de Palmira

Deportes Quindío en la previa de su juego ante Internacional de Palmira / Instagram: Deportes Quindío

La quinta fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso dejó como resultado la sorpresiva derrota del Deportes Quindío en condición de local. El equipo Cuyabro cayó 0-1 en el estadio Centenario de Armenia ante Internacional de Palmira.

Lo que prometía ser una fiesta para uno de los equipos tradicionales del fútbol colombiano, terminó en una dolorosa caída que deja a sus hinchas nuevamente en vilo, pese a tener la primera opción de cara a la última fecha.

El único gol del partido fue obra de David Orozco a los 73 minutos. Un triunfo dejaba al equipo de casa clasificado a la final del primer semestre del torneo de ascenso.

La definición del Grupo A quedó centrada en dos equipos, quienes precisamente se enfrentarán en la última jornada. Este jueves a primera hora, Envigado derrotó 1-2 a Tigres en Bogotá. Los goles del partido para los antioqueños los convirtieron Jhon Gamboa y Jesús Hernández; por el local descontó Duván Viáfara.

Entretanto, los partidos de la quinta fecha del Grupo B se estarán disputando este domingo. Barranquilla recibirá al Unión Magdalena; mientras que Bogotá estará recibiendo a Real Cartagena.

Tabla de posiciones del Torneo de Ascenso

Grupo A

Pos. Equipo Pts PJ 1 Deportes Quindío 10 5 2 Envigado 8 5 3 Internacional de Palmira 6 5 4 Tigres 3 5

Grupo B

Pos. Equipo Pts PJ 1 Unión Magdalena 7 4 2 Real Cartagena 7 4 3 Barranquilla FC 5 4 4 Bogotá 2 4

Próximos partidos

Domingo 17 de mayo

[5:00PM] Barranquilla Vs. Unión Magdalena

[7:40PM] Bogotá FC Vs. Real Cartagena

Última fecha

Grupo A

Envigado Vs. Quindío

Internacional de Palmira Vs. Tigres

Grupo B

Real Cartagena Vs. Barranquilla

Unión Magdalena Vs. Bogotá FC