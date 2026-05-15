Torneo de Ascenso: Posiciones de los cuadrangulares tras derrota del Quindío ante Inter de Palmira
En un estadio Centenario de Armenia a reventar, el Quindío sufrió su primera derrota en el Grupo A.
La quinta fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso dejó como resultado la sorpresiva derrota del Deportes Quindío en condición de local. El equipo Cuyabro cayó 0-1 en el estadio Centenario de Armenia ante Internacional de Palmira.
Lo que prometía ser una fiesta para uno de los equipos tradicionales del fútbol colombiano, terminó en una dolorosa caída que deja a sus hinchas nuevamente en vilo, pese a tener la primera opción de cara a la última fecha.
El único gol del partido fue obra de David Orozco a los 73 minutos. Un triunfo dejaba al equipo de casa clasificado a la final del primer semestre del torneo de ascenso.
La definición del Grupo A quedó centrada en dos equipos, quienes precisamente se enfrentarán en la última jornada. Este jueves a primera hora, Envigado derrotó 1-2 a Tigres en Bogotá. Los goles del partido para los antioqueños los convirtieron Jhon Gamboa y Jesús Hernández; por el local descontó Duván Viáfara.
Entretanto, los partidos de la quinta fecha del Grupo B se estarán disputando este domingo. Barranquilla recibirá al Unión Magdalena; mientras que Bogotá estará recibiendo a Real Cartagena.
Tabla de posiciones del Torneo de Ascenso
Grupo A
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|1
|Deportes Quindío
|10
|5
|2
|Envigado
|8
|5
|3
|Internacional de Palmira
|6
|5
|4
|Tigres
|3
|5
Grupo B
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|1
|Unión Magdalena
|7
|4
|2
|Real Cartagena
|7
|4
|3
|Barranquilla FC
|5
|4
|4
|Bogotá
|2
|4
Más información
Próximos partidos
Domingo 17 de mayo
[5:00PM] Barranquilla Vs. Unión Magdalena
[7:40PM] Bogotá FC Vs. Real Cartagena
Última fecha
Grupo A
Envigado Vs. Quindío
Internacional de Palmira Vs. Tigres
Grupo B
Real Cartagena Vs. Barranquilla
Unión Magdalena Vs. Bogotá FC
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...