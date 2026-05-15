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15 may 2026 Actualizado 13:27

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Liga Colombiana

Torneo de Ascenso: Posiciones de los cuadrangulares tras derrota del Quindío ante Inter de Palmira

En un estadio Centenario de Armenia a reventar, el Quindío sufrió su primera derrota en el Grupo A.

Deportes Quindío en la previa de su juego ante Internacional de Palmira / Instagram: Deportes Quindío

Deportes Quindío en la previa de su juego ante Internacional de Palmira / Instagram: Deportes Quindío

Deportes Quindío en la previa de su juego ante Internacional de Palmira / Instagram: Deportes Quindío
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La quinta fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso dejó como resultado la sorpresiva derrota del Deportes Quindío en condición de local. El equipo Cuyabro cayó 0-1 en el estadio Centenario de Armenia ante Internacional de Palmira.

Lo que prometía ser una fiesta para uno de los equipos tradicionales del fútbol colombiano, terminó en una dolorosa caída que deja a sus hinchas nuevamente en vilo, pese a tener la primera opción de cara a la última fecha.

El único gol del partido fue obra de David Orozco a los 73 minutos. Un triunfo dejaba al equipo de casa clasificado a la final del primer semestre del torneo de ascenso.

La definición del Grupo A quedó centrada en dos equipos, quienes precisamente se enfrentarán en la última jornada. Este jueves a primera hora, Envigado derrotó 1-2 a Tigres en Bogotá. Los goles del partido para los antioqueños los convirtieron Jhon Gamboa y Jesús Hernández; por el local descontó Duván Viáfara.

Entretanto, los partidos de la quinta fecha del Grupo B se estarán disputando este domingo. Barranquilla recibirá al Unión Magdalena; mientras que Bogotá estará recibiendo a Real Cartagena.

Tabla de posiciones del Torneo de Ascenso

Grupo A

Pos.EquipoPtsPJ
1Deportes Quindío105
2Envigado85
3Internacional de Palmira65
4Tigres35

Grupo B

Pos.EquipoPtsPJ
1Unión Magdalena74
2Real Cartagena74
3Barranquilla FC54
4Bogotá24

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Próximos partidos

Domingo 17 de mayo

[5:00PM] Barranquilla Vs. Unión Magdalena

[7:40PM] Bogotá FC Vs. Real Cartagena

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Grupo A

Envigado Vs. Quindío

Internacional de Palmira Vs. Tigres

Grupo B

Real Cartagena Vs. Barranquilla

Unión Magdalena Vs. Bogotá FC

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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