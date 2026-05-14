Cambio de fecha del amistoso de despedida de la Selección Colombia en Bogotá: esta es la razón

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que el partido de despedida de la Selección Colombia, el cual estaba programado para el viernes 29 de mayo en El Campín de Bogotá ante Costa Rica, sufrió una modificación. En un comunicado, explicaron las razones que llevaron a tomar esta decisión.

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¿Cuándo será el partido y por qué cambian la fecha?

La Federación Colombiana de Fútbol comunicó que el juego pasa del viernes 31 de mayo al lunes 1 de junio, pero se mantiene la hora y el escenario deportivo. Por su parte, explicaron que esa segunda fecha había sido la planteada inicialmente por el cuerpo técnico, pero por logística, la elegida inicialmente fue la del 29 de mayo.

“Contando nuevamente con la continua colaboración y diligente articulación entre los diferentes actores públicos y privados involucrados en la organización de un evento de semejante envergadura, el partido se reprograma para el lunes 1 de junio. Esta decisión permitirá al cuerpo técnico contar con la totalidad de los jugadores convocados dentro de las fechas previstas, y a la afición disfrutar y despedir a todas las figuras de nuestra Selección Colombia”, explicaron al respecto.

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Así las cosas, el técnico Néstor Lorenzo podrá contar con los 26 jugadores que sean convocados para el Mundial, para encarar ese juego amistoso. Vale la pena mencionar que, de realizarse el 29 de mayo, ni Jefferson Lerma, ni Daniel Muñoz, podían hacer parte del mismo, pues juegan la final de la Conference League con Crystal Palace el miércoles 27 de mayo en Leipzig, Alemania.

¿Qué pasará con la boletería?

La FCF informó que no habrá ningún tipo de afectación al cronograma de boletería para dicho encuentro, el cual se dio a conocer durante este miércoles 13 de mayo. “Las fechas de venta exclusiva y público general se mantienen vigentes”, se lee en el comunicado.

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Una vez se dispute este partido en Bogotá, la delegación de la Tricolor viajará a Estados Unidos para preparar el juego amistoso ante Jordania el domingo 7 de junio en San Diego, California. Posteriormente, se trasladarán a Ciudad de México para afrontar el debut en el Mundial ante Uzbekistán el 17 de junio.