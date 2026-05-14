Reclasificación 2026: Así quedó tras triunfos de Tolima, Nacional, Santa Fe y el empate de Junior

Terminaron los cuartos de final del fútbol colombiano, una jornada que dejó un triunfo de Nacional y una victoria de local para Independiente Santa Fe.

Además de su importancia a final de temporada, la Reclasificación también será determinante para definir las localías en las semifinales, siempre y cuando no sean duelos ante Nacional y/o Junior, quienes, al clasificar, definirán sus respectivas llaves en condición de local.

Nacional 7-1 Internacional de Bogotá

En el estadio Atanasio Girardot , Atlético Nacional goleó y se impuso 7-1 a Internacional de Bogotá. El cápitalino se había adelantado con tanto de Juan Valencia; los antioqueños empataron con un gol de Simón García y luego lo dieron vuelta con un tanto de Mateus Uribe, hasta culminar la goleada con tantes de , Edwin Cardona, Sarmiento, Alfredo Morelos y Cristian Arango.

Tolima 2-0 Pasto

Deportes Tolima no le importó ser visitante para imponerse 2-0 al Deportivo Pasto en el estadio Libertad de Pasto. El primer tanto del partido lo convirtió en el primer tiempo Jersson González, y en el segundot tiempo Juan Pablo Torres.

Santa Fe 4-0 América

Santa Fe goleó al América 4-0 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en un compromiso en el que se hizo presente en el marcador el jugador de experiencia Hugo Rodallega. El delantero de cuarenta años firmó un hat-trick perfecto mara eliminar al América; el local no tuvo opciones y se vió altamente dominado.

Junior 2-2 Once Caldas

El equipo barranquillero sufrió pero al final se impuso por la mínima diferencia en el global ante Once Caldas.Dayro Moreno falló un penal al último minuto que hubiera significado el alargue a los penales.Sin embargo al final Mauro Silveira atajó y salvó al tiburón. El cuadro Barranquillero cerrará la serie de local el próximo miércoles 13 de mayo en su casa.

Tabla de Reclasificación 2026-I