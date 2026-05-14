“Mil disculpas, creo que esto me va a dar mucho dolor de cabeza”: Dayro Moreno tras la eliminación

El empate frente a Junior de Barranquilla dejó un golpe muy duro para Once Caldas y especialmente para Dayro Moreno, quien falló el penal en los minutos finales que pudo llevar la serie hasta la tanda definitiva desde los doce pasos.

El delantero dio la cara en rueda de prensa y asumió con autocrítica el error que terminó marcando la eliminación del conjunto manizaleño. “Mil disculpas a los compañeros, cuerpo técnico, directivos y a toda la hinchada del Once Caldas. Teníamos un sueño muy lindo y tuvimos la oportunidad de ir a los penaltis”, expresó el atacante visiblemente afectado.

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Dayro también reconoció el mérito del arquero uruguayo Mauro Silveira en la acción definitiva: “Hay que darle virtud también a Silveira. Hoy le tocó a él ganar. Sabemos que es un arquero muy experimentado”. Además, confesó que el golpe emocional será difícil de superar en los próximos días: “Creo que esto va a pasar unos días. Para mí va a ser muy duro porque quería darle esa alegría al pueblo manizaleño”.

Pese al penal errado, el goleador aseguró sentirse respaldado por sus compañeros y reiteró que seguirá trabajando para volver más fuerte. Incluso, dejó claro que mantiene intacta la ilusión de regresar a la Selección Colombia: “Tengo otro sueño que es llegar a la selección. Vamos a ver qué pueda suceder en estos días”.

Por su parte, el técnico Hernán Darío Herrera defendió públicamente a su referente y aseguró que no tiene nada que reprocharle. “Yo creo que Dayro es el mejor cobrador que tenemos. No estoy berraco con Dayro porque él me ha salvado muchas veces con los penales”, afirmó el ‘Arriero’.

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Herrera también cuestionó el tiempo que tardó el cobro y la decisión arbitral al finalizar inmediatamente el compromiso tras el remate fallado. “Diez minutos se demoró un penal. Yo reclamaba que revisaran si el arquero se adelantó o si hubo invasión. Me parece muy raro”, comentó el entrenador.

Finalmente, el DT destacó el nivel futbolístico mostrado por su equipo tanto en Manizales como en Barranquilla y aseguró que Once Caldas fue superior en varios tramos de la serie. “Hoy el Once vino a proponer. No tengo nada que reprocharle al equipo. El Once no merecía estar eliminado”, concluyó. “Mil disculpas, creo que esto me va a dar mucho dolor de cabeza”: Dayro Moreno tras la eliminación ante Junior

El goleador histórico del fútbol colombiano asumió la responsabilidad por el penal errado en el último minuto ante Junior. Hernán Darío Herrera respaldó a su capitán y aseguró que Once Caldas “no merecía estar eliminado”.

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