🔴EN VIVO América de Cali vs. Santa Fe: Partido de ida en los cuartos de final de la Liga Colombiana

América de Cali afronta los cuartos de final del Apertura en uno de sus mejores momentos de la temporada. El conjunto escarlata viene de vencer a Pereira en liga y de conseguir un importante triunfo en Perú por Copa Sudamericana, resultados que reflejan la solidez defensiva del equipo, una de las mejores del campeonato. Además, los dirigidos por David González siguen invictos como locales en el torneo.

Santa Fe, por su parte, aseguró su clasificación en la última jornada tras golear a Inter Bogotá y llega motivado por una racha de cinco partidos sin perder en liga. Aunque empató entre semana frente a Corinthians por Copa Libertadores, el equipo cardenal ha mostrado regularidad fuera de casa, perdiendo solo dos encuentros como visitante en todo el campeonato.

El duelo promete ser uno de los más parejos y atractivos de esta fase, con dos equipos históricos del fútbol colombiano que atraviesan un buen presente y buscan dar el primer golpe rumbo a las semifinales.

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