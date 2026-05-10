🔴Once Caldas vs. Junior EN VIVO: Siga transmisión del partido por los playoffs de Liga colombiana

Continúa la primera jornada de los playoffs de la Liga Colombiana entre el Blanco Blaco y el Tiburón.

Once Caldas y Junior se enfrentarán este domingo en el compromiso de ida de los cuartos de final del Liga Colombiana Apertura 2026, en un duelo que promete emociones y donde el conjunto de Manizales intentará sacar ventaja con el respaldo de su afición en el Estadio Palogrande.

El Blanco Blanco llega a esta instancia atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada. Once Caldas cerró la fase regular con dos victorias en las últimas tres jornadas gano 2, empato 1 y viene de imponerse por 1-0 ante Atlético Nacional en la fecha más reciente, resultado que extendió su invicto a seis partidos consecutivos gano 2, empato 4.

Además, el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera solo ha perdido uno de sus últimos diez compromisos oficiales gano 4, empato 5, perdio 1, mostrando una notable solidez defensiva y una mejoría importante en su funcionamiento colectivo de cara a los playoffs.

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La localía también ha sido uno de los puntos fuertes para el conjunto manizaleño. Once Caldas ha ganado seis de sus últimos ocho partidos en casa empato 1 y perdio 1, racha que precisamente inició con una victoria por 2-1 frente a Junior a mediados de febrero.

Por el lado del cuadro barranquillero, el presente en la liga colombiana contrasta considerablemente con lo mostrado en la Copa Libertadores. Aunque Junior sigue sin conocer la victoria en el torneo continental y apenas suma un punto de 12 posibles empato 1 y perddio 3, en el campeonato local logró consolidarse como uno de los equipos más regulares del semestre.

El Tiburon llega a este compromiso tras acumular cuatro partidos consecutivos sin perder en liga gano 3, empato 1 y finalizó la fase regular en la segunda posición de la tabla con 35 puntos, producto de 11 victorias, dos empates y seis derrotas.

Ahora, ambos equipos buscarán dar el primer golpe en esta serie de cuartos de final, en una llave que enfrenta a dos históricos del fútbol colombiano con presentes distintos, pero con el mismo objetivo: acercarse al título del Apertura 2026.

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