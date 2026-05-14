Los militares secuestrados en Cauca en el 2025 aparecen en recientes pruebas de supervivencia

Cauca

En los videos difundidos recientemente como pruebas de supervivencia por las disidencias de las Farc, reaparecieron los militares secuestrados en departamento del Cauca. Allí aseguraron que, aunque tienen condiciones aceptables de salud, se sienten olvidados por el Estado colombiano.

Los soldados Jamerson Guachetá, Juan David Buitrón y Víctor Hugo Yepes fueron secuestrados en julio, agosto y noviembre del 2025 en diferentes municipios del Cauca.

En las imágenes los militares aseguraron que se encuentran bien y cuestionaron las operaciones militares en las zonas donde permanecen que, al parecer, los ponen en riesgo.

Jamerson Guachetá, (secuestrado en julio en el municipio de Cajibío) afirmó que no se han visto avances de diálogo para conseguir su liberación y la de sus compañeros de cautiverio.

“El Estado no se preocupa por uno, no preguntan si estamos en buenas condiciones, (…) Están bombardeando por todas partes y no se preguntan si nosotros como Fuerza Pública estamos en un lugar de esos”.

Juan David Buitrón, (secuestrado en agosto en Balboa) explicó que reciben la alimentación y que hay buenos tratos. “Nadie merece estar así, secuestrado, privado de la libertad. Es una de las cosas más fea que puede haber”.

Entretanto, Víctor Hugo Yepes, (secuestrado en noviembre en el sur de la región) afirmó, “nos tiene incomodos que pertenezcamos a la Fuerza Pública y nos dejen tirados, eso no debe ser así”.

Los secuestrados además les enviaron mensajes de tranquilidad a sus familias. “Nos encontramos bien y esperamos que ustedes también se encuentren bien”, y reiteraron que no ven avances ni voluntad del Gobierno para lograr su liberación.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de que se entable un diálogo constante que le permita recuperar la libertad en el menor tiempo posible.