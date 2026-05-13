Tres capturados en Popayán vinculados con extorsiones, secuestros y atentados en la Panamericana

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente. Crédito:; Ejército Nacional.

Popayán - Cauca

En el corregimiento de Cajete, occidente de Popayán fueron capturados tres presuntos integrantes de un grupo de delincuencia común que, al parecer, daba apoyo logístico criminal a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’. Estarían vinculados a extorsiones, secuestros, intimidaciones y acciones terroristas en la vía Panamericana.

Las detenciones se lograron tras operaciones conjuntas entre Ejército y Policía en la vereda Villa Esmeralda.

El oficial de operaciones de la Brigada 29, teniente coronel Alejandro Rojas afirmó que el accionar delictivo de los capturado también cobijaba acciones como el “hurto de camionetas de alta gama y vehículos de carga que posteriormente eran comercializados o entregados a integrantes de las disidencias, con el objetivo de fortalecer las capacidades delincuenciales de la estructura”.

Incluso, en la operación policial se incautó un vehículo reportado como hurtado en Cali y que, según inteligencia militar, posiblemente, iba a ser adecuado con explosivos para atacar a la Fuerza Pública.

Por su parte, el teniente coronel Julián Castañeda, comandante encargado de la Policía de Popayán manifestó que entre los elementos incautados se encuentran, “dos motocicletas, tres fusiles calibre 5.56, dos pistolas 9 mm, siete proveedores, 150 cartuchos, un inhibidor de señal, además de equipos de comunicaciones y prendas de uso militar, utilizados para perpetrar acciones criminales”.

La Policía y el Ejército calificaron el operativo como un golpe significativo a la capacidad criminal y terrorista de los grupos armados al margen de la ley que hacen presencia en la capital del Cauca.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente.

Entre tanto, hay reocupación en los habitantes de Popayán por el aumento de la presencia y acciones delincuenciales de las disidencias de las Farc en el sector rural.

En menos de 15 días en el corregimiento de Cajete las autoridades reportaron la captura de cinco personas que tendrían vínculos con la estructura Carlos Patiño.