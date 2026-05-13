Desde el Cauca piden al Gobierno retomar diálogos de paz con grupos armados para frenar la violencia

Patía, Cauca

En medio del recrudecimiento de la violencia que enfrenta el departamento del Cauca, el Concejo Municipal de Patía pidió al Gobierno nacional retomar los diálogos de paz con los grupos armados, como una alternativa para reducir las afectaciones contra la población civil.

La propuesta surge luego de que la corporación denunciara amenazas, intimidaciones y presiones contra varios de sus integrantes, situación que incluso obligó al concejal Laureano Arboleda a abandonar el municipio por seguridad.

El presidente del Concejo, Remigio Gómez, aseguró que la violencia sigue dejando muertes, desplazamientos y temor entre las comunidades del sur del Cauca, por lo que insistió en la necesidad de abrir espacios de diálogo entre el Estado colombiano y los actores armados.

“Las acciones de las armas lo que dejan son muertes, desplazamientos y miedo. El diálogo es la mejor forma para ayudar a construir mejores condiciones de vida y convivencia en los territorios”, afirmó el presidente del concejo.

El cabildante señaló que las intimidaciones afectan directamente el ejercicio del control político y generan temor entre los integrantes de la corporación, limitando su labor en defensa de los recursos y derechos de las comunidades.

De acuerdo con el Concejo, la situación ya fue puesta en conocimiento de la administración municipal y de la Personería, con el fin de activar medidas de protección y acompañamiento institucional para los concejales amenazados y sus familias.

El llamado se suma a las peticiones realizadas por comunidades, mandatarios locales y la Iglesia Católica en el Cauca, que han solicitado al Gobierno nacional y a los grupos armados avanzar en procesos de paz que permitan disminuir la violencia y proteger a la población civil.