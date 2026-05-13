El presidente Petro destacó millonaria inversión en salud para los caucanos

Timbío - Cauca

El presidente de los colombianos, Gustavo Petro, llegó al municipio de Timbío, Cauca, para hacer la entrega oficial de un hospital nuevo para esta localidad y la firma del inicio protocolario del proyecto vial El Estanquillo – Popayán.

En la infraestructura del Hospital Tombío E.S.E el ministerio de Salud y Protección social invirtió más de 18 mil millones de pesos.

Gustavo Petro, explicó que se logró invertir 32 mil millones de pesos en equipos de salud en Timbío y más de 800 mil millones en todo el departamento caucano entre los que se encuentra el hospital de Argelia.

“Además 496 equipos de salud recorren casa a casa el departamento y que el Buque Hospital Benkos Biohó atiende el litoral Pacífico caucano”, resaltó.

De igual manera, explicó que entre los resultados en salud para la región caucana están los 96 proyectos que se encuentran en marcha de infraestructura hospitalaria y la inversión de 27 mil millones de pesos en 92 vehículos de servicios de salud en beneficio de la salud caucana.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alberto Jaramillo en el espacio desarrollado en el Coliseo Municipal de Timbío, con la participación de las autoridades locales, departamentales, diferentes comunidades y organizaciones, resaltó que entre los principales avances en salud para el Cauca, se cuentan 500 equipos básicos y más de cuatro mil profesionales recorriendo los territorios más vulnerables.