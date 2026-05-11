Comunidad de La Sonadora en Calarcá, Quindío celebra proceso de instalación del puente militar

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Armenia

Desde el año 2023 se generó el colapso del puente La Sonadora ubicado en la vía La Rochela - Quebrada Negra de Calarcá debido a un daño estructural por las lluvias.

Finalmente, desde la gobernación departamental anunciaron que el puente Militar para el sector ya está en el lugar para su instalación y atendiendo así la necesidad de conectividad.

El presidente de la junta de acción comunal del Calabazo Bajo de la zona del puente, Daniel Gómez celebró el anuncio puesto que llevan muchos años esperando la intervención y hubo muchas promesas incumplidas en el proceso.

Fue claro que es clave la solución para la movilidad de los habitantes de la zona y del transporte de los productos agrícolas por eso espera se cumplan los tiempos y el nuevo puente sea una realidad en el menor tiempo.

Reforzó el llamado a la comunidad a tener paciencia mientras se da la instalación del puente puesto que actualmente se genera el cierre por los menos de 15 días y para evitar riesgos.

Recordó que incluso desesperados por falta de soluciones construyeron un puente artesanal para mitigar las afectaciones de movilidad.

Proyecta

El puente militar destinado al sector La Sonadora, en Calarcá, ya se encuentra en el lugar para su instalación. Esta acción responde a una necesidad prioritaria de conectividad y atención vial para las comunidades de la zona.

La estructura fue obtenida gracias a la gestión de la administración departamental ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, lo que permitió la donación por parte del Ejército Nacional de Colombia.

De manera complementaria, la empresa PROYECTA,ejecutó de forma completa y adecuada los estudios, así como los requisitos técnicos y las obras de cimentación exigidas por el Ejército Nacional para la instalación del puente. Adicionalmente, la entidad avanza en la ejecución de obras complementarias orientadas a garantizar una mayor estabilidad de la estructura que está siendo instalada, ratificando su capacidad técnica y el cumplimiento riguroso de los estándares requeridos para una infraestructura segura y funcional.