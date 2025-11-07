Encontramos rocas, pero vamos bien con la obra en el puente La Sonadora: Proyecta Quindío

Armenia

Y es que el puente La Sonadora ubicado en la vía La Rochela - Quebrada Negra de Calarcá presentaba un daño estructural debido a las lluvias del año 2023 lo que finalmente generó el colapso.

La gerente de la empresa Proyecta Quindío, Lina Marcela Roldán reconoció que realizar obras no es nada fácil puesto que el diseño evidencia unas perforaciones de seis metros, pero en terreno identificaron rocas significativas en dos de las perforaciones.

“En el diseño habla de unas perforaciones y lamentablemente encontramos rocas que cuando eso es lo que uno le quiere explicar a la gente, hacer obras no es fácil y el papel lo dice todo, el plano lo dice todo, pero cuando usted entra a campo, usted no sabe qué se va a encontrar", afirmó.

A pesar de lo anterior, destacó que igual están trabajando en la zona y que están en contacto permanente con el Ejército que será quien instalará el puente.

Sostuvo que tienen proyectado finalizando el mes de noviembre lograr la instalación del puente militar ya que frente a lo programado la intervención no presenta ningún retraso.

“Y en este caso nos encontramos unas rocas significativas sobre todo en dos de las perforaciones que hay que hacer. Igual estamos trabajando, vamos muy bien en contacto continuo con el Ejército que es el que va a instalar el puente, pero lo que tenemos pues ya pronosticado es que a mediados de noviembre un poquito finalizando, pues ya podamos decirle al ejército que venga a instalar esperando que no encontremos más rocas", sostuvo.

Uno de los líderes de la zona, Daniel Gómez afirmó que evidencian el avance de las obras puesto que ya iniciaron las perforaciones para las bases del puente militar.

También coincidió con que la dificultad se ha centrado en que han encontrado piedras muy grandes por eso evalúan cómo romperlas y avanzar con agilidad en las obras.

“Ya se comienzan a hacer los cuatro huecos para las bases del puente militar. Ha habido un poco de dificultad en el sentido de que en los huecos se han encontrado piedras muy grandes y sabe que la piedra del río es muy muy fina, muy resistente. Así que se está buscando y se está explorando maneras de cómo poder romper esa piedra", destacó.

Mencionó que esperan prontamente ver finalizada la intervención con el fin de recuperar la movilidad sin mayor dificultad por esta estructura que es clave para los calarqueños.

“Y esperamos que prontamente podamos ver el término y la conclusión de esta obra, confiando en el señor y agradeciendo a todos los que han participado para que este proyecto sea una realidad”, dijo.