“No se puede normalizar”: FLIP tras comportamiento de Abelardo de la Espriella contra periodistas

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Una nueva polémica rodea al candidato presidencial Abelardo de la Espriella luego de que en varias entrevistas protagonizara episodios que han generado rechazo en el gremio periodístico y en organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

En un primer episodio, De la Espriella insistió en mostrar a una periodista una imagen en la que se mostraban sus “atributos sexuales” y por los que según él, habría ganado el voto de varias mujeres. Este hecho fue rechazado por la periodista Laura Rodríguez de Piso 8.

“Y no fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, indicó la comunicadora.

En un incidente separado, De la Espriella arremetió contra la periodista María Lucía Fernández, de Caracol Televisión, a quien calificó de “ignorante” y cuestionó una de sus preguntas tildándola de “venenosa”.

La FLIP alerta sobre un patrón sistemático

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronunció a través de su directora, Sofía Jaramillo quien aseguró que no se trata de hechos aislados, sino de una conducta repetida que pone en riesgo las condiciones para el ejercicio del periodismo.

“Lo que ha pasado con Malú y también en otras entrevistas recientes hacen parte de un patrón de ataques y descalificaciones contra periodistas que creo que es muy preocupante en este contexto electoral. Y me parece importante decir que esto no se puede normalizar ni reducir simplemente a una discusión sobre formas o temperamentos”, indicó Sofía Jaramillo, directora de la FLIP.

Jaramillo subrayó que cuando una figura con aspiraciones presidenciales responde al escrutinio periodístico mediante estigmatizaciones, burlas o comentarios degradantes, especialmente dirigidos contra mujeres periodistas, se deterioran las condiciones para el debate público.

“Este año desde la FLIP ya hemos sacado varios pronunciamientos sobre el candidato por ataques similares contra periodistas y medios”, afirmó.

Componente de género y respaldo constitucional

La directora de la FLIP también llamó la atención sobre la dimensión de género presente en los incidentes.

“También es importante rechazar el componente de género presente en varios de estos ataques. Algunas de las expresiones utilizadas contra periodistas mujeres incorporan estereotipos sexistas y comentarios con connotaciones sexuales que buscan desacreditar su trabajo, incomodarlas y generar un ambiente hostil para el ejercicio periodístico", indicó Jaramillo, directora de la FLIP

En ese sentido, Jaramillo recordó un pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional que resulta pertinente al caso.

“La Corte Constitucional acaba de reiterar algo muy importante: que este tipo de discursos, cuando vienen de personas con poder o con capacidad de incidencia pública, pueden reforzar estereotipos de género, legitimar agresiones y generar ambientes hostiles que afectan el ejercicio periodístico", aseguró Jaramillo.