Candidatos alertan presunta injerencia de grupos armados en las elecciones presidenciales

En medio de un foro de candidatos presidenciales, organizado por Asocapitales y que se realizó este miércoles en el hotel Hilton de Corferias, lanzaron una grave advertencia sobre el proceso electoral y cuestionaron los recientes señalamientos de Abelardo de la Espriella contra mujeres periodistas.

La candidata presidencial Paloma Valencia denunció una presunta intervención de grupos armados en el Cauca para favorecer electoralmente al aspirante Iván Cepeda. Según dijo, en algunas comunidades estarían intimidando a los ciudadanos para condicionar su voto.

“¿Qué les dicen? ‘El lunes venimos a ver cómo votaron aquí. El que no vote por Cepeda, vamos a ver qué pasa’”, dijo Valencia.

Por su parte, la candidata Claudia López advirtió también que no existirían garantías para la campaña presidencial. La exalcaldesa de Bogotá denunció “proselitismo armado” y señaló que, según ella, sectores estarían promoviendo la candidatura de Iván Cepeda.

“Están invitando a votar por candidatos, en particular del Pacto Histórico”, y agregó: “El presidente interviene en política todos los días, con el presupuesto público”..

¿Qué dijeron sobre Abelardo de la Espriella?

El candidato Sergio Fajardo criticó duramente las declaraciones de Abelardo De La Espriella contra mujeres periodistas y cuestionó que su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, haya intentado justificarlo en el mismo espacio.

“El comportamiento del señor De la Espriella es el de un atarván, un tipo machista, vulgar, autoritario e irrespetuoso. Una persona como él no debería ser presidente de Colombia (…) yo espero que Colombia no caiga tan bajo”, dijo.

Entretanto, Roy Barreras descartó respaldar en una eventual segunda vuelta a candidatos de derecha como Paloma Valencia o Abelardo De La Espriella: “No hay ninguna posibilidad de que yo vote por una derecha que ha querido enterrar la verdad para que no se conozca que hubo masacres con participación de agentes del Estado”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá y presidente de Asocapitales, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a los candidatos que no asistieron al encuentro, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.