Gobierno del Táchira socializó propuesta de la Zona Binacional de Frontera ante la Asamblea Nacional

Táchira

Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, en Venezuela, presentó ante la Asamblea Nacional de su país la propuesta para la creación de la Zona Económica Binacional en la Frontera con Colombia, propuesta orientada a fortalecer la relación comercial entre ambos países, atraer inversiones y generar empleo en la región fronteriza.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Bernal indicó que "una comisión multidisciplinaria, que contó con la participación de Fedecámaras Táchira, la Cámara de Comercio, rectores de universidades, la Cámara de Industriales, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo" estuvieron en la jornada.

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“Es un sueño y un trabajo compartido de todo el pueblo tachirense, la necesidad de la Zona Económica Binacional de frontera, un trabajo que hemos elaborado metódicamente, sistemáticamente a lo largo de años y hoy con todo orgullo en nombre del pueblo tachirense lo presentamos a la Comisión de Economía de nuestra Asamblea Nacional”, enfatizó el mandatario tachirense.

Este encuentro con las comisiones de Finanzas y Desarrollo, así como la de Seguridad y Defensa de la Nación de la Asamblea Nacional, buscó evaluar el alcance y viabilidad del proyecto fronterizo.

Los gobiernos de Colombia y Venezuela han planteado la propuesta de la Zona Económica Binacional de Frontera para fortalecer la integración entre ambos países, especialmente en la zona limítrofe entre Norte de Santander y el estado Táchira. Iniciativa que busca dinamizar el intercambio comercial, incentivar inversiones estratégicas y promover nuevas oportunidades de empleo para la población fronteriza.