Tensión en el municipio de El Carmen por ataque de grupos armados contra la fuerza pública

Catatumbo

Desde la 1:00 de la tarde de este miércoles 13 de mayo, la fuerza pública ha sido blanco de ataque por parte de grupos al margen de la ley en zona rural del municipio de El Carmen, Norte de Santander, en la región del Catatumbo.

Inicialmente, la comunidad del corregimiento de Guamalito advirtió de ráfagas de fusil y ataques con drones que se presentó pasado el medio día en la finca La María, zona rural de este municipio.

El comercio cerró sus puertas por temor a que la escalada violenta llegara hasta el casco urbano.

Preliminarmente se conoció que un pelotón de la Fuerza Tarea Vulcano fue atacado por hombres armados, dejando un militar herido.

Las acciones contra la fuerza pública continuaron, mientras la misma comunidad reportó la llegada de refuerzos aéreos, para repelar el ataque.

“Tropas de la Segunda División, orgánicas de la Fuerza de Tarea Vulcano, neutralizaron una acción terrorista contra la población civil, lo que generó un combate de encuentro contra integrantes de un grupo armado organizado en zona rural de El Carmen, Norte de Santander. Durante el desarrollo de la maniobra operacional, se evidencia un ataque con dron contra las unidades que adelantan tareas de control territorial en el área”, indicó la Segunda División del Ejército Nacional a través de X.

“La operación militar continúa en desarrollo y se mantiene el despliegue operacional con el apoyo de la Fuerza Aérea para contribuir con la seguridad de la población y neutralizar cualquier amenaza contra la Fuerza Pública y la Población civil”.