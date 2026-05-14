¿El mejor plantel del mundo? Francia dio a conocer su nómina definitiva para el Mundial 2026

Los jugadores de Francia festejan un gol en el amistoso con Colombia. (Photo by Randy Litzinger/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire

El técnico Didier Deschamps dio a conocer la nómina de 26 jugadores definitiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En medio de un plantel plagado de estrellas, también se dieron varias sorpresas.

El plantel es liderado por figuras de la talla de Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG) y Michael Olise (Bayern Múnich), por citar algunas de las principales estrellas.

Por su parte, brilla por su ausencia Eduardo Camavinga, volante del Real Madrid. De igual manera, tampoco fue citado el delantero Kolo Muani, jugador del Tottenham de la Premier League.

Francia es cabeza del Grupo I, donde se encuentra junto a Senegal, Iraq y Noruega. Francia, gran candidato al título, debutará en el certamen enfrentando a Senegal el próximo 16 de junio.

En sus más recientes partidos amistosos, Francia derrotó 2-1 a Brasil y 3-1 a la Selección Colombia, juego en el que anotó un doblete Désire Doué y aportó otro tanto Marcus Thuram.

Convocatoria de Francia

Arqueros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain, Francia), Theo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona, España), William Saliba (Arsenal), Maxence Lacroix (Crystal Palace, Inglaterra), Dayot Upamecano (Bayern Múnich, Alemania).

Mediocampistas: Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma, Italia), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, España).

Delanteros: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich), Marcus Thuram (Inter).