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Estratega que acertó ganadores de mundiales 2018 y 2022 predijo al campeón de la Copa del Mundo 2026

Joachim Klement, estratega de inversiones, analista financiero y quien acertó en su predicción de que Francia y Argentina serían campeonas de la Copa del Mundial en 2018 y 2022 respectivamente, dialogó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y reveló quién sería el ganador del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Según su nueva predicción, Países Bajos sería el nuevo campeón del mundo en 2026, siendo ese su primer Mundial ganado.

¿Cuál es el sustento para dar a Países Bajos como campeón del mundo?

Explicó que trata de usar métricas fundamentales en donde mide la calidad de los jugadores de cada selección, pero también el clima de donde provienen y donde juegan, los recursos de la nación para tener infraestructura deportiva, el Ranking FIFA y la suerte.

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Aseguró que “el 50% del resultado del partido es la suerte”. Además, detalló que para el caso de Latino América toma en cuenta que el fútbol se vive como una “religión”.

“Países Bajos no es favorito en este momento”, advirtió, pero recordó lo que le pasó a Francia para el Mundial de Rusia 2018, pues previo al inicio del torneo estaban en el séptimo lugar del Ranking FIFA.

“Tienen jugadores jóvenes, están en buen momento y no hay estrellas, algo que puede jugar a su favor”, señaló.

No obstante, reconoció que con 48 equipos es más difícil la predicción del campeón, porque mientras más rondas hay, más a la suerte queda el resultado.

¿Cómo le irá a Colombia en el Mundial?

Para Klement, es claro que los dos equipos más fuertes del grupo K del mundial son la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Colombia de Luis Díaz, por lo que la Tricolor pasaría dicha fase. Sin embargo, el problema llegaría en los dieciseisavos de final, instancia en la que hay una alta probabilidad de que se enfrente a Croacia.

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“Colombia tiene un paso claro para avanzar de grupo. Si se encuentra con Croacia, están al mismo nivel, pero Croacia gana”, indicó.

Incluso, explicó que en caso de vencer a la selección croata, a los dirigidos por Néstor Lorenzo les tocaría enfrentar a España, una de las favoritas para ganar el torneo.

¿Cuáles son los países con mayor probabilidad de ganar el Mundial 2026?

Países Bajos

España

Francia

Inglaterra

Portugal

“Si tuviera que poner mi dinero en un equipo que no fuera Holanda, sería España”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: