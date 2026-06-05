Prográmese con los partidos que van a jugar Alemania y Portugal en el Estadio de Houston

El NRG Stadium durante el Mundial, el recinto es conocido como Estadio Houston. Esto se debe a que las normativas de la FIFA prohíben estrictamente el uso de nombres de patrocinadores corporativos será una de las sedes protagonistas de la Copa del Mundo 2026, que albergará un total de siete partidos durante el torneo, incluyendo dos compromisos correspondientes a la fase eliminatoria.

Houston tendrá un papel destacado al recibir cinco encuentros de la fase de grupos, además de un partido de dieciseisavos de final y otro de octavos de final, consolidándose como una de las plazas más importantes del campeonato.

El estadio cuenta con una amplia tradición futbolística. A lo largo de los años ha sido escenario de partidos de las selecciones de Estados Unidos y México, además de albergar encuentros de la Copa América en 2016 y eventos de la MLS, incluyendo el Juego de las Estrellas.

Inaugurado en 2002, tiene capacidad para más de 70.000 espectadores y destaca por contar con un techo retráctil, una característica que permitirá afrontar las altas temperaturas del verano estadounidense durante la competición. Habitualmente se ubican los aficionados más apasionados de los Houston Texans de la NFL.

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Detalles del estadio

Nombre: Estadio Houston

Ubicación : Houston, Texas, Estados Unidos

Capacidad: 72.000

Inauguración: 2002

Calendario de partidos en el

Zona de grupos

Domingo, 14 de junio de 2026

Partido 10 – Alemania vs Curazao - Grupo E - Estadio Houston

Miércoles, 17 de junio 2026

Partido 23 – Portugal vs RD Congo – Grupo K - Estadio Houston

Sábado, 20 de junio 2026

Partido 35 – Países Bajos vs Suecia – Grupo F - Estadio Houston

Martes, 23 de junio de 2026

Partido 47 – Portugal vs Uzbekistán – Grupo K - Estadio Houston

Viernes, 26 de junio 2026

Partido 65 – Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H- Estadio Houston

Dieciseisavos de final

Lunes, 29 de junio de 2026

Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Estadio Houston

Octavos de final

Sábado, 4 de julio de 2026

Partido 90 – Ganador Partido 73 v Ganador Partido 75 - Estadio Houston