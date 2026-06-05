Prográmese con los partidos que van a jugar Alemania y Portugal en el Estadio de Houston
Dos selecciones candidatas a ganar el Mundial, jugaran en la casa de los Houston Texans de la NFL.
El NRG Stadium durante el Mundial, el recinto es conocido como Estadio Houston. Esto se debe a que las normativas de la FIFA prohíben estrictamente el uso de nombres de patrocinadores corporativos será una de las sedes protagonistas de la Copa del Mundo 2026, que albergará un total de siete partidos durante el torneo, incluyendo dos compromisos correspondientes a la fase eliminatoria.
Houston tendrá un papel destacado al recibir cinco encuentros de la fase de grupos, además de un partido de dieciseisavos de final y otro de octavos de final, consolidándose como una de las plazas más importantes del campeonato.
El estadio cuenta con una amplia tradición futbolística. A lo largo de los años ha sido escenario de partidos de las selecciones de Estados Unidos y México, además de albergar encuentros de la Copa América en 2016 y eventos de la MLS, incluyendo el Juego de las Estrellas.
Inaugurado en 2002, tiene capacidad para más de 70.000 espectadores y destaca por contar con un techo retráctil, una característica que permitirá afrontar las altas temperaturas del verano estadounidense durante la competición. Habitualmente se ubican los aficionados más apasionados de los Houston Texans de la NFL.
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Detalles del estadio
- Nombre: Estadio Houston
- Ubicación : Houston, Texas, Estados Unidos
- Capacidad: 72.000
- Inauguración: 2002
Calendario de partidos en el
Zona de grupos
- Domingo, 14 de junio de 2026
Partido 10 – Alemania vs Curazao - Grupo E - Estadio Houston
- Miércoles, 17 de junio 2026
Partido 23 – Portugal vs RD Congo – Grupo K - Estadio Houston
- Sábado, 20 de junio 2026
Partido 35 – Países Bajos vs Suecia – Grupo F - Estadio Houston
- Martes, 23 de junio de 2026
Partido 47 – Portugal vs Uzbekistán – Grupo K - Estadio Houston
- Viernes, 26 de junio 2026
Partido 65 – Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H- Estadio Houston
Dieciseisavos de final
- Lunes, 29 de junio de 2026
Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Estadio Houston
Octavos de final
- Sábado, 4 de julio de 2026
Partido 90 – Ganador Partido 73 v Ganador Partido 75 - Estadio Houston