Ecuador denuncia que Colombia está “robando energía” en la zona de frontera

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, denunció que desde Colombia están supuestamente “robando energía” a Ecuador mediante “conexiones eléctricas” clandestinas instaladas en la frontera entre ambos países y que fueron detectadas en la víspera por militares.

“Justo en las operaciones que se estaban realizando ayer, Fuerzas Armadas encontró unas conexiones eléctricas, unos cables eléctricos que están pasando energía de Ecuador a Colombia. Nos están robando energía de esa forma”, afirmó Reimberg en una entrevista con la plataforma digital El Dato.

El Ejército desmanteló el martes una conexión eléctrica clandestina que tenía unos 300 metros de cable, ubicada en el sector Palma Seca, de la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, con “líneas dirigidas hacia territorio colombiano”, y que “presuntamente suministraba energía a personas dedicadas a actividades ilícitas”.

El ministro también indicó que del lado colombiano existe una amplia franja fronteriza “descubierta”, donde las fuerzas de seguridad del país vecino se han replegado unos 60 kilómetros y existen unas 111.000 hectáreas de producción de cocaína.

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Culpa de Colombia

“No hay control”, sostuvo, y añadió que desde allí supuestamente se observaban banderas de bandas armadas como los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); y de la guerrilla de Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Agregó que mientras no exista una “decisión política” de Colombia para combatir el narcotráfico e impedir que siga creciendo la producción de cocaína, ese seguirá siendo “problema de toda la región”.

Sus declaraciones se producen en medio de la guerra comercial en la que están inmersos ambos países desde febrero y que la inició el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante una supuesta falta de acciones del vecino país en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Un joven ecuatoriano revisa con una vela un medidor de luz este viernes en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome / José Jácome Ampliar Un joven ecuatoriano revisa con una vela un medidor de luz este viernes en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome / José Jácome Cerrar

El Gobierno ecuatoriano impuso aranceles a las importaciones colombianas que han escalado hasta el 100 %, pero que se reducirán al 75 % a partir del 1 de junio; a lo que Colombia ha respondido con tasas de hasta el 75 % en diversos productos y otras medidas como el corte de la interconexión eléctrica con Ecuador.

Las tensiones diplomáticas han aumentado tras una serie de acusaciones entre autoridades de ambos países, lo que llevó a los dos gobiernos a llamar a consultas el mes pasado a sus embajadores en Bogotá y Quito.

Uno de los últimos episodios se produjo este martes, cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, insistió en que Ecuador desplazó a su país como el mayor exportador mundial de cocaína ya que por sus puertos salen ingentes cantidades de drogas producidas en países vecinos.