Ecuador: asesinan jueza en medio de toques de queda y estado de excepción

La policía confirmó que la juez Lady Pachar fue asesinada tras recibir varias amenazas por la liberación de miembros de un grupo criminal. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía )

El Consejo de la Judicatura de Ecuador confirmó que una jueza fue asesinada en un ataque armado cerca de la frontera con Perú. El crimen ocurrió en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno de Daniel Noboa para hacerle frente al crimen organizado.

A pesar de las constantes políticas de mano dura impuestas por el presidente Noboa, la violencia no cede en el país. Entre esas medidas se incluyen estados de excepción, para aplicar toques de queda y el despliegue de militares en las calles.

Lady Pachar fue atacada a tiros mientras se movilizaba en un vehículo hacia un gimnasio, sin la compañía de sus dos guardaespaldas, según la policía de Machala (suroeste), donde ocurrió el asesinato.

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Una fuente policial dijo el martes a la AFP que la jueza, quien había recibido amenazas, fue asesinada en represalia por la liberación de miembros de una banda.

“Este crimen (...) representa un grave ataque contra la justicia y el Estado de derecho en el Ecuador”, indicó la Judicatura.

Machala es capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, el segundo país con más narcocultivos del mundo después de Colombia.

Vecino de ambas naciones, Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones de bandas criminales que sacan la droga por el Pacífico y se lucran internamente de otros delitos como la extorsión.

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Con el respaldo del gobierno de Donald Trump, Noboa intenta frenar la violencia desde que llegó al poder en 2023.

Pero las organizaciones criminales han convertido a Ecuador en el país más violento de Latinoamérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime.