“Funcionamos de manera autónoma”: MinEnergía de Ecuador tras suspensión de exportación de energía

En entrevista con 6AMW el ministro Javier Medina encargado de la cartera de ambiente y energía explicó que, aunque Colombia aportaba entre el 7 % y el 8 % de la demanda diaria de energía de Ecuador, el país ha logrado estabilizar su sistema eléctrico gracias a la recuperación de sus embalses y al uso del parque térmico.

Según detalló, el embalse de Mazar, el más importante del país, se encuentra actualmente al 75 % de su capacidad y en ascenso, con proyecciones de alcanzar el 100 % entre la primera y segunda semana de febrero. “Estamos funcionando de manera autónoma, como lo denominan los operadores, sin riesgos de desabastecimiento”, aseguró.

Medina recordó que en 2024 Ecuador atravesó una grave crisis energética con apagones en varias provincias, pero destacó que hoy el escenario es distinto. De acuerdo con las simulaciones técnicas realizadas por el operador nacional de electricidad, no se prevén afectaciones durante el resto del período de estiaje.

Sobre la relación con Colombia, el viceministro señaló que la interconexión energética siempre ha sido beneficiosa para ambos países y espera que se pueda retomar el diálogo técnico.

Respecto a posibles medidas de retorsión, como el incremento de tarifas al transporte de crudo colombiano por el oleoducto OCP, indicó que el tema aún está en análisis y que se esperan definiciones oficiales en las próximas horas.

Finalmente, Medina descartó impactos en las tarifas eléctricas para los usuarios ecuatorianos, al explicar que el país opera bajo un sistema de costos y no de precios de mercado, lo que garantiza una tarifa fija a nivel nacional, independientemente de la interconexión con Colombia.

Escuche la entrevista completa aquí: