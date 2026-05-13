Elecciones: cerca de 28.000 cédulas sin reclamar en Atlántico

A pocos días de las elecciones del 31 de mayo, la Registraduría Nacional advirtió que cerca de 28.000 cédulas de ciudadanía permanecen sin ser reclamadas en el departamento del Atlántico.

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El delegado de la Registraduría en el Atlántico, Daniel Barrios Mogollón, hizo un llamado a los ciudadanos para acercarse a las sedes correspondientes y retirar el documento, recordando que es obligatorio para poder ejercer el derecho al voto. Además, señaló que los ciudadanos también podrán sufragar utilizando la versión digital de la cédula a través de la aplicación oficial de la Registraduría.

“La cédula es fundamental para ejercer el derecho al voto. Los ciudadanos pueden sufragar con el documento físico o con la versión digital en la aplicación de la Registraduría. Actualmente, hay cerca de 28.000 cédulas pendientes por reclamar en el Atlántico, por eso invitamos a la ciudadanía a recoger su documento y activar la cédula digital”, explicó Barrios.

Tecnología para garantizar la transparencia electoral

El funcionario explicó que no todas las mesas de votación del departamento contarán con sistemas de biometría. Sin embargo, aseguró que la entidad implementará otras herramientas tecnológicas para fortalecer los controles durante la jornada electoral.

“Se implementará tecnología de biometría facial y dactilar en algunos puestos de votación para garantizar la transparencia y la correcta identificación de los ciudadanos durante la jornada electoral”, sostuvo.

Inician capacitaciones a jurados de votación

La Registraduría también informó que desde este 14 de mayo comenzarán las capacitaciones dirigidas a los jurados de votación en el Atlántico.

Según las cifras entregadas por la entidad, cerca de 2.100.000 personas están habilitadas para participar en las elecciones del próximo 31 de mayo en el departamento.