Corte Suprema define si abre investigación formal contra la senadora Martha Peralta por caso UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomará este jueves 14 de mayo una decisión clave sobre el futuro judicial de la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, en medio de las investigaciones por el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según se conoció, la magistrada Cristina Lombana, encargada del expediente, presentó una ponencia en la que propone abrir una investigación formal contra la congresista y citarla a indagatoria, al considerar que existen elementos suficientes para profundizar en su presunta participación dentro del entramado de irregularidades que compromete a exfuncionarios, contratistas y dirigentes políticos.

La discusión quedará ahora en manos de los seis magistrados que integran la Sala de Instrucción: Francisco Farfán, quien preside esa corporación, junto con Marco Antonio Rueda, Héctor Alarcón, César Reyes, Misael Rodríguez y la propia magistrada ponente, quienes deberán decidir si el proceso supera la etapa preliminar y avanza hacia una investigación formal.

El caso contra Peralta está relacionado con un supuesto interés indebido en un contrato para la adquisición de maquinaria amarilla destinada al municipio de Riohacha, en La Guajira. De acuerdo con las indagaciones, la congresista habría intervenido presuntamente en favor de ese proceso contractual, en hechos que también involucran al exdirector de la UNGRD, Olmedo López.

La Fiscalía había advertido previamente que, en octubre de 2023, la senadora habría participado en una reunión con López, Sneyder Pinilla, otros funcionarios de la entidad y contratistas, en la que presuntamente se discutió una orden de proveeduría tramitada desde la subdirección de manejo de desastres, con aparentes beneficios para terceros.

El expediente llegó a la Corte Suprema tras una compulsa de copias realizada por la Fiscalía, lo que abrió la puerta a una evaluación penal por parte del alto tribunal debido al fuero constitucional de la congresista.

En paralelo, hace apenas una semana, el magistrado Marco Antonio Rueda citó a Peralta y a la senadora Berenice Bedoya para rendir versión libre dentro de otra línea de investigación relacionada con un supuesto direccionamiento de contratos desde la UNGRD a cambio de respaldos políticos para la controvertida reforma pensional del Gobierno.

La decisión que adopte la Corte en las próximas horas será determinante para establecer si la senadora del oficialismo deberá enfrentar formalmente un proceso penal ante el alto tribunal por uno de los mayores escándalos de corrupción que hoy compromete al Gobierno nacional.