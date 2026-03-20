Consejo Superior de la Judicatura abre convocatoria para elegir magistradas a la Corte Suprema

Colombia

El Consejo Superior de la Judicatura abrió una convocatoria para proveer siete cargos de magistradas y magistrados en la Corte Suprema de Justicia, en medio del proceso que busca fortalecer la administración de justicia en el país, iniciativa que es apoyada por la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con la entidad, la convocatoria se vence este viernes 20 de marzo y las vacantes están distribuidas en cinco cargos para la Sala Especial de Instrucción y dos cargos para la Sala Especial de Primera Instancia.

La convocatoria está dirigida a profesionales del Derecho que cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley.

Las personas interesadas deberán realizar su inscripción a través de la plataforma digital CARJUD-APP, habilitada por la Rama Judicial.

Estos puestos corresponden a los reemplazos de la magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez y de los magistrados Héctor Javier Alarcón Granobles, Francisco Javier Farfán, César Augusto Reyes Medina, Marco Antonio Rueda Soto, Ariel Augusto Torres Rojas y Jorge Emilio Caldas Vera.

El proceso exige que los aspirantes adjunten en formato PDF los documentos que acrediten su formación académica, experiencia profesional y demás calidades requeridas. Asimismo, deberán presentar una declaración actualizada en la que certifiquen no estar incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad.

En línea con los principios de equidad, se conformarán listas exclusivas de mujeres y listas mixtas, con el objetivo de garantizar la paridad de género en la selección final.

Finalmente, la entidad aclaró que solo se tendrán en cuenta las hojas de vida registradas a través del aplicativo oficial, por lo que hizo un llamado a los interesados a completar correctamente el proceso dentro de los tiempos establecidos.