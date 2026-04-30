Reactivan el proceso contra Sor Berenice Bedoya y Martha Peralta por casos de corrupción UNGRD

Se reactiva el proceso en contra de las congresistas Sor Berenice Bedoya y Martha Peralta en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con la declaración que rendirá a las 4:00 p. m. de este jueves 30 de abril la testigo clave de la Fiscalía, María Alejandra Benavides, por los casos de corrupción en la UNGRD e Invías. La diligencia será liderada por el magistrado Marco Antonio Rueda.

Según un auto del 15 de abril de 2026, firmado por el magistrado de la Sala Especial de Instrucción Marco Antonio Rueda Soto, la Corte Suprema dispuso la práctica de esta declaración dentro del proceso que se adelanta contra las dos senadoras. La comparecencia de Benavides fue programada para este jueves 30 de abril a las 4:00 p. m., en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos relacionados con la UNGRD.

Las menciones de Olmedo López, testigo clave contra Peralta

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), es uno de los testigos de la Fiscalía en las indagaciones contra exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro.

En su declaración ante la fiscal María Cristina Patiño, López mencionó a la senadora Sor Berenice Bedoya y aseguró que, a través de la congresista Martha Peralta, se habría solicitado un contrato para ejecutar trabajos en los departamentos de Casanare y Meta.

Según su testimonio, estas gestiones tendrían como propósito asegurar apoyos políticos a la reforma pensional del Gobierno, iniciativa que actualmente se encuentra paralizada en el Congreso.

Además, López reveló que la senadora Martha Peralta estaría vinculada a una presunta contratación irregular por $2.125 millones, destinada a la recuperación de jagüeyes en Riohacha, La Guajira.

El exdirector también dejó constancia de una reunión realizada el 19 de septiembre de 2023 en las oficinas de la UNGRD, donde —según relató— la senadora Peralta habría asistido junto a varios socios para solicitar la asignación de contratos con maquinaria amarilla para obras en esa región del país.