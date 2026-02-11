“Rodrigo Flechas” es el remplazo de “Gonzalito” como segundo al mando del Clan del Golfo en Colombia

Antioquia

El pasado 30 de febrero la muerte de José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, segundo al mando del Clan del Golfo sorprendió al país ya que falleció en un accidente fluvial luego de que la lancha en la que se movilizaba se volcara en aguas del río Esmeraldas del municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba. Aunque esta noticia se conoció el 1 de febrero.

Desde ese momento se inició una serie de especulaciones sobre quién iba a asumir el segundo cargo más importante dentro de la organización ilegal autodenominada Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Hace varios días había surgido el nombre de alias “El Cura” como reemplazo de alias “Gonzalito” o “comandante Willington” como era conocido dentro de las filas del Clan del Golfo el fallecido cabecilla.

Tal parece que alias “El Cura” quien estuvo en Córdoba ahora estaría en la zona del Pacífico colombiano manejando el envío de drogas al exterior, NO es quien asumirá esa comandancia. Caracol Radio obtuvo información la cual indica que el máximo cabecilla del EGC en Colombia conocido con el alias de “Chuquito Malo” le entregó esa responsabilidad a Orozman Orlando Ostén Blanco , de 52 años conocido con el alias de “Rodrigo Felchas”.

La información que obtuvo este medio de comunicación resalta que esta persona lleva alrededor de 13 años dentro de la organización criminal en la cual ha ido escalando, ganando la confianza de los cabecillas. Alias “Rodrigo Felchas” actualmente maneja las zonas del departamento de Sucre en límites con Córdoba, Bolivar y Antioquia por el Bajo Cauca.

Carrera criminal dentro de la organización Clan del Golfo

Caracol Radio tuvo acceso a los cargos por los cuales pasó “Rodrigo Flechas” para hoy llegar a ser el segundo jefe del EGC. Esta persona se desmovilizó de las antiguas AUC del Bloque Córdoba en el 2005 y desde entonces se le perdió el rastro, pero 14 años después en el 2019 se identificó como cabecilla de la subestructura Juan de Dios Úsuga en el Urabá antioqueño. Tan solo tres años después en 2022 fue designado como encargado del narcotráfico. Y ante los resultados en esta que es la línea más importante del grupo, fue designado un año después en el 2023 como tercer cabecilla e integrante del Estado Mayor.

Ante este prontuario criminal extenso y de alta jerarquía, solo se le reporta una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir desde el año 2022.

Algunas acciones criminales de las que se le tiene registro

En el 2019, cuando era el cabecilla de la Subestructura Juan De Dios Usaga se le atribuye la instalación de campos minados entre el 2019 y 2021 en Tierralta en límites con Antioquia en los que un militar murió y dos más quedaron heridos. En el 2022 se le atribuyen varias acciones contra la fuerza pública en el denominado plan pistola en el que murieron dos militares y un policía, además de heridas a dos militares más.

Actualidad del Clan del Golfo

Recordemos que tras la reunión del presidente Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump en la que el mandatario colombiano habría entregado información del máximo jefe del Clan del Golfo alias “Chiquito Malo” el pasado 4 de febrero ese grupo había anunciado la suspensión del dialogo de paz con el gobierno, pero luego se sostuvo una reunión para analizar si se continuaba o cual sería el fruto del dialogo.