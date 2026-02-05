Gobierno confirma que ‘Chiquito Malo’ y ‘Rodrigo Flechas’, tienen suspensión de orden de captura

Colombia

El Gobierno Nacional confirmó que desde diciembre hay suspensión de las órdenes de captura contra varios de los principales jefes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo en el marco del proceso de conversación que se adelanta con este grupo armado ilegal.

¿Cuáles cabecillas tienen suspensión de Orden de Captura?

•⁠ ⁠Jobanis de Jesús Ávila alias “Chiquito Malo”

•⁠ ⁠Orozman Orlando Osten alias “Rodrigo Flechas”

•⁠ ⁠⁠Elkin Casarrubia alias “El Cura”

•⁠ ⁠⁠Luis Armando Pérez alias “Bruno”

•⁠ ⁠⁠Gonzalo Sánchez (QEPD) alias “Gonzalito”

Así lo informó la Consejería Comisionada de Paz, entidad que afirma que el proceso se encuentra actualmente en fase avanzada y tiene como eje central la desmovilización y el tránsito a la vida civil de los integrantes del EGC.

En ese contexto, el pasado 5 de diciembre se suscribió en Doha, Catar, un compromiso para la ubicación gradual de los miembros de este grupo armado en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), de conformidad con la Ley 2272 de 2022, como paso verificable hacia su desmovilización.

La comunicación de la Consejería llega en medio de una tensión por el anuncio del Ministerio de Defensa, en el cual afirma que en dos meses capturarán a 3 capos colombianos, entre ellos alias ‘Chiquito Malo’.

Justamente, por ese anuncio de la cartera de Defensa, el Clan del Golfo anunció que suspendía temporalmente los diálogos para poder hacer averiguaciones y establecer si era cierto o no que el gobierno quería capturar a su máximo cabecilla en medio del proceso.

No obstante, la Consejería Comisionada de Paz precisó que, como resultado de las conversaciones, desde diciembre 24 de 2025, se encuentra suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra dichos cabecillas.

Finalmente, el Gobierno, por medio de la Consejería, aseguró que tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa fueron informados de cada etapa del proceso, en el marco de la coordinación institucional correspondiente.