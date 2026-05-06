Exjugador de la Selección Argentina, duro con Colombia en el Mundial: “Puede ser una gran decepción”

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, todo gira entorno a cómo van a llegar los equipos a la cita orbital. En el caso de la Tricolor, el cuerpo técnico ya alista los preparativos para lo que será la primera concentración en suelo nacional y luego la instalación en el campamento en México y posteriormente en Estados Unidos.

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Así como suelen haber comentarios positivos para la Selección Colombia, esta vez llegó desde Argentina que causó asombro. Se trata de Esteban ‘Bichi’ Fuertes, quien estuvo en la selección albiceleste y, de hecho, fue llamado por Diego Maradona cuando este estaba a cargo del combinado nacional en 2009.

“Colombia puede ser una gran decepción”

En una dinámica de preguntas rápidas con la influencer Anto Panetta, esta le preguntó a Fuertes por las selecciones que veía favoritas y las que, por su parte, podrían ser una decepción. En ese grupo, incluyó a Colombia.

“¿Selección decepción? arma un top 3″, le preguntó la influencer. “Me encantaría España, que todo el mundo la da como candidata, Portugal y yo creo que puede ser una gran decepción Colombia”, sentenció Fuertes, dejando multiples reacciones en redes sociales.

No hay una certeza de cómo será el rendimiento de Colombia en la Copa del Mundo, pero en los últimos dos juegos ante Croacia y Francia, dejó mucho qué desear por cómo perdió ante ambas selecciones. A 42 días para el debut de la Tricolor ante Uzbekistán, la confianza pasa porque la convivencia, así como en la Copa América, avive la química y se haga una buena prensentación.

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