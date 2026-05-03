Gobernación entrega 2.700 kits de seguridad alimentaria a familias damnificadas por lluvias en Urabá

Urabá, Antioquia

La Gobernación de Antioquia inició la entrega de más de 2.700 kits de seguridad alimentaria destinados a familias afectadas por las fuertes lluvias registradas en febrero en la subregión de Urabá.

Esta intervención hace parte de la segunda fase de atención a la emergencia invernal y busca, además de mitigar el impacto inmediato, impulsar la reactivación económica de los hogares damnificados, especialmente aquellos vinculados a actividades agrícolas.

Los kits están compuestos por semillas de hortalizas, frutas, frijol y maíz, así como herramientas manuales, abonos, fertilizantes y productos orgánicos para el control de plagas. Con estos insumos, se pretende fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar la recuperación de cultivos en la zona.

“Iniciaremos esta segunda fase de intervención que esperamos sean de un beneficio muy importante para las unidades productivas de las zonas afectadas mayoritariamente por la emergencia invernal”, expresó el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Naranjo Giraldo.

Detalles de la entrega de kits

La distribución se realizará en las próximas semanas en los municipios de Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Turbo, Carepa, Vigía del Fuerte y Murindó, priorizando a familias previamente caracterizadas. Del total, el 22 % de las ayudas será destinado a comunidades indígenas.

La estrategia es liderada por el DAGRAN junto a otras dependencias departamentales, en el marco del Plan de Acción Específico para la Recuperación, activado tras la declaratoria de calamidad pública en la región.

Con esta entrega, las autoridades buscan avanzar en la atención integral de la emergencia y acelerar la recuperación social y productiva en uno de los territorios más afectados por la temporada de lluvias.