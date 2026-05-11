1.600 familias se encuentran damnificadas por las lluvias en Urabá

Urabá, Antioquia

Hay un panorama desfavorable en el Urabá antioqueño por cuenta de las lluvias. Apartadó y Carepa son los más afectados debido desbordamiento del río Vijagual. Son 1500 familias afectadas en Apartadó y 100 en Carepa. Los principales daños se presentan en vías, puentes y servicios básicos.

Aclaran las autoridades de Gestión del Riesgo departamental que, hasta el momento no hay víctimas, pero sí pérdidas materiales; los afectados permanecen en sus viviendas y se coordinan ayudas, limpieza y recuperación, priorizando la conectividad rural.

“Desde el Dagran estamos gestionando y articulando con los Comités Municipales de Gestión del Riesgo de desastres todos los kits de ayuda humanitaria, nos estamos concentrando en que bajen un poco las inundaciones para hacer las labores de limpieza, de recuperación y sobre todo, rápidamente, de mejorar toda la conectividad que necesitamos sobre todo para las zonas rurales”, destacó la directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga.

Por otra parte, la Alcaldía de Apartadó, declaró la Calamidad Pública, afecta a cientos de familias en el corregimiento El Reposo.

Según lo indicado por parte de las autoridades, los barrios afectados son: El Bosque, El Jazmín, Villa Claudia, Villa Rosita, La Esmeralda, El Guajiro y demás sectores aledaños del corregimiento El Reposo.

En Carepa, también se reportan cerca de 100 familias damnificadas y afectaciones en los sectores Casa Verde, Bloque Los Almendros, La Primavera, La Esmeralda, Mi Lucha y Remedio Pobre; durante seis horas se reportó cierre de la vía Carepa – Apartadó afectando la conectividad con el aeropuerto Antonio Roldán Betancur; también se reporta afectaciones en dos puentes.

En lo corrido de 2026, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres han reportado al Dagran 173 emergencias en Antioquia, 116 de las cuales están asociadas a lluvias.