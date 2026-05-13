Un periodista en La Dorada (Caldas) fue amenazado por su labor, la comunidad rechaza el acto

La Dorada

El periodista amenazado en La Dorada (Caldas) es Javier Moya Rojas, director del programa ‘Hablando claro con Javier’, quien tiene 30 años de experiencia y esta es la cuarta amenaza que recibe en su trayectoria. Supone que la advertencia fue hecha por algún seguir de un concejal.

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“Desde 1995 acudo al concejo, doy mi opinión para hacer el balance de lo bueno o lo malo que ocurra durante el periodo de sesiones. Este año, tuve intervenciones comentando a los 15 concejales sobre temas locales, nada extraordinario, pero hace días, al llegar a mi oficina, dos hombres en moto, con cascos cerrados, me dijeron que dejara de ‘molestar’ y no me entrometiera en los asuntos del concejo y arrancaron”.

El director del espacio periodístico, presume que el suceso fue por dirigirse directamente a una concejala, al no permitir las intervenciones de la comunidad ni los funcionarios en las sesiones por lo que el comunicador le reprochó esa actitud. Moya Rojas, dio a conocer lo sucedido, pero cree que se trata de algún seguidor de algún cabildante.

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“No creo que eso lo haya liderado uno de los concejales, he compartido en diferentes espacios con ellos. Al terminar las sesiones ordinarias en febrero de este año, le señalé a la concejal quienes nos paramos en el atril merecemos respeto; en este mes arrancó el periodo de sesiones ordinarias, pedí la palabra, pero ella me dio la espalda, lo más preocupante es que habían niños en el recinto, por lo que le dije que ese no era el ejemplo que debemos dar, ya que allí estaría el futuro alcalde o concejales, los pequeños vienen a aprender, no enseñemos esas cosas malas”, indica el periodista.

Desde la alcaldía del puerto caldense, emitieron un comunicado rechazando lo ocurrido expresando que: “... absoluto rechazo frente al hecho denunciado por el periodista Javier Moya Rojas. Reiteramos que cualquier acto de intimidación, amenaza o presión contra periodistas y comunicadores atenta contra la libertad de prensa y contra los principios democráticos que rigen en nuestro municipio”.

Por el momento, no se ha presentado otra intimidación contra el periodista Javier Moya Rojas.