El Concejo de Manizales propone regular el uso de celulares en los colegios públicos

Manizales

El uso excesivo de dispositivos móviles causa problemas de concentración, interacción social y ciberacoso en los niños y adolescentes, según explica el concejal Hernando Marín García, quien propone a la Alcaldía de Manizales hacer un consenso y un diálogo técnico para mejorar la calidad educativa.

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“Existen dos leyes, una es la 2710 de 2021 y la otra es 2489 de 2025, las cuales autorizan la regulación sobre los dispositivos digitales. Recientemente, el Concejo de Ibagué aprobó un proyecto de acuerdo para regular y limitar el uso de estos dispositivos en clase, Manizales no se puede quedar atrás y por eso invito a que dialoguemos en torno al tema, ya que se han presentado muchos casos de ciberacoso generando problemas de salud mental, entonces propuse a la administración municipal trabajar en mesas técnicas para revisar la posibilidad de presentar un proyecto de acuerdo”.

Marín, igualmente propone que la Secretaría de Educación de la ciudad cuente con profesionales en materia de tecnología, psicología y seguridad para enseñar a los estudiantes temas clave en ciberseguridad. Además, aclara que el fin es regular y no prohibir el uso de celulares durante la jornada escolar.

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“Quisiera incluir un artículo para que estos profesionales apoyen a los padres de familia y estudiantes para prepararnos y enfrentarnos a un mundo lleno de delitos informáticos en que los niños son víctimas. Las denuncias de ciberacoso han aumentado en un 85 %, por eso la idea es convocar a la Secretaría de Educación, profesores, rectores, estudiantes, padres de familia y sindicatos a avanzar en la construcción de dicho proyecto para presentarlo en las próximas sesiones ordinarias”.

Se espera que en las próximas semanas se defina el cronograma de las mesas técnicas para evaluar la viabilidad de un proyecto de acuerdo que reglamenta esta materia en el programa ‘Ciudad del aprendizaje’.