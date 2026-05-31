MOE en Caldas reporta que hubo irregularidades en Manizales durante las elecciones

Caldas

La Misión de Observación Electoral (MOE) en Caldas denuncia que se presentaron irregularidades durante la jornada de elecciones presidenciales en Manizales relacionadas a publicidad electoral cerca a unos puestos de votación. Igualmente, se presentó congestión en varias mesas de votación donde los ciudadanos tardaban hasta 8 minutos en realizar el procedimiento.

“Algo grave ocurrió con tres jurados de una mesa de votación ubicada en la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, sede Manizales, donde firmaron 360 tarjetones, el origen pudo haber sido para agilizar un poco el proceso, pero estaremos pendientes con testigos electorales y observadores para que no vayan a se base de un fraude electoral”.

Jornada calmada en Manizales

A pesar de los cinco comparendos impuestos por publicidad política cerca a puestos de votación, la jornada se desarrolló bajo control garantizando las condiciones necesarias para que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto de manera segura, y transparente.

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“Hacer reconocimiento del buen comportamiento de los habitantes en Manizales y Villamaría. Señalamos que finalizada las elecciones se presentaron cuatro desacatos de la resolución publicada por la alcaldía. Hemos dispuesto grupos de reacción motorizado que recorren las calles de la ciudad, donde tengamos concentraciones, los acompañaremos para la seguridad de todos. Las expresiones de victoria o derrota se deben hacer en calma y respeto”, señala el coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales.

Capturas e incautaciones en Caldas

Con total normalidad, plenas garantías y sin novedades de seguridad, reportan las autoridades departamentales, de acuerdo a lo transcurrido durante la primera vuelta presidencial, quienes destacan que la democracia se vivió con respeto, tranquilidad y compromiso ciudadano.

A pesar del balance positivo, se impusieron 11 comparendos por comportamientos contrarios relacionados a la convivencia e incumplimiento de ley seca. Asimismo, se registraron dos capturas por orden judicial, sin que estos hechos afectaran el normal desarrollo de las votaciones.

“Se materializaron dos capturas. Una en La Dorada por extorsión y la segunda en Chinchiná por violencia intrafamiliar. Se impusieron 17 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, 8 comparendos por incumplimiento de ley seca, un comparendo a un testigo electoral por el uso de elementos tecnológicos dentro de un puesto de votación”, reporta el coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas.

Además, incautaron 282 elementos de propaganda política, entre ellos afiches y otro material publicitario de diferentes candidatos.