“No queremos más muertos”: alcalde de Yarumal solicita intervención tras asesinato de periodista

Yarumal, Antioquia

El asesinato del periodista Mateo Pérez, director del medio digital El Confidente, en Briceño, volvió a enceder las alertas por la crisis de orden público en el Norte de Antioquia. Tras el crimen, atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc, la Alcaldía de Yarumal, municipio de origen del joven, lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Gobernación de Antioquia para que adopten medidas estructurales frente a la violencia que golpea a la región.

El mandatario Cristian Céspedes aseguró que municipios como Yarumal y otros del norte antioqueño están atrapados entre las disputas armadas, que siguen dejando homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones y temor en la población civil, señalando que la capacidad del Estado sigue siendo insuficiente frente al avance de estructuras ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

“Que escuchen a este territorio y construyamos juntos una ruta de trabajo seria y permanente para resolver los males estructurales que nos aquejan. En Yarumal, no queremos más muertos. Reclamamos desarrollo económico y social, reclamamos oportunidades para nuestros jóvenes y para toda la población, reclamamos garantías de seguridad”, expresó Cristian Céspedes.

Solicitud de intervención en el Norte de Antioquia

El alcalde de Yarumal denunció que desde hace más de dos años ha solicitado mayores garantías de seguridad para los municipios del Norte de Antioquia, como el incremento de la fuerza pública o intervención estatal, sin que hasta la fecha se tengan conclusiones.

“Desde hace más de 2 años venimos solicitando una ruta clara para construir una nueva infraestructura para el batallón, que sirve a varios de los municipios de la zona. Pero aún no existe una decisión concreta ni del ministerio ni el acompañamiento de la gobernación, mientras las capacidades administrativas permanecen en Medellín y nuestros soldados continúan en condiciones precarias en Yarumal”, indicó el alcalde.

Además de las dificultades de orden público, el mandatario local reveló que temas como la salud, la educación y la inversión en la infraestructura vial sigue siendo una problemática en el municipio que pone en vilo el desarrollo social y económico de la región.

Desde la Alcaldía de Yarumal solicitaron al Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia a que construyan, junto a las comunidades del norte del departamento una estrategia permanente que permita enfrentar las causas estructurales de la violencia y evitar que hechos como el asesinato del periodista Mateo Pérez sigan repitiéndose.