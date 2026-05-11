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11 may 2026 Actualizado 19:24

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En Suárez Cauca solicitaron a los actores armados excluir a los civiles de las acciones violentas

Grupos armados al margen de la ley han perpetrados reiterados ataques con explosivos y disparos contra la Fuerza Pública en esta municipalidad del norte de la región caucana.

La mayoría de ataques fueron perpetrados lanzando explosivos con drones. Crédito: Colprensa(Thot)

La mayoría de ataques fueron perpetrados lanzando explosivos con drones. Crédito: Colprensa(Thot)

La mayoría de ataques fueron perpetrados lanzando explosivos con drones. Crédito: Colprensa(Thot)

Richar Vidal

Popayán
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Suárez - Cauca

La alcaldía del municipio de Suárez en el norte del Cauca denunció que acciones violentas por parte de actores armados dejaron en medio de las hostilidades a la población civil. Por eso exigieron excluir a los habitantes del conflicto armado.

Por medio de un comunicado la administración municipal explicó que este tipo de situaciones ponen en riesgo constante la vida de los sureños.

“Lamamos a los actores armados que se encuentran en confrontación dejar por fuera de cualquier acción violenta a nuestros habitantes y respetar el Derecho Internacional Humanitario”, se lee en la comunicación.

De acuerdo con reportes preliminares, el hostigamiento por varias horas con disparos y explosivo contra la Estación de Policía y el ataque con cargas detonantes lanzados desde drones, (más de 20 grandas), se cuentan entre los hechos más recientes.

Una ciudadana resultó afectada por aturdimiento y recibió atención en el hospital local. Afortunadamente no se registraron víctimas mortales ni lesionados civiles o uniformados.

Aeronaves artilladas del Ejército apoyaron la reacción en tierra de las unidades de la policía y las tropas que permitieron salvaguardar la integridad de uniformados y civiles.

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Entre tanto, la alcaldía decidió suspender todas las actividades institucionales para evitar afectaciones a los empleados de la administración y contratistas hasta que se garanticen las condiciones mínimas de seguridad.

De igual manera, les solicitó a los habitantes adoptar medidas de autoprotección y resguardarse en lugares seguros.

La población afectada solicitó la intervención de organismos humanitarios y garantías para la vida.

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  • Disidencia de las Farc
Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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