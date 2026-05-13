Precio del café en Colombia HOY 13 de mayo de 2026: FNC reporta aumento en las cotizaciones

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para hoy 13 de mayo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Con esto en cuenta, la FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café.

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Este es el precio del café en Colombia para HOY miércoles 13 de mayo de 2026

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este miércoles 13 de mayo se cotizará en $2,303,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cotización representa un alza con respecto al precio del día anterior, martes 12 de mayo, cuando el precio también se situó en $2,300,000 pesos por carga.

El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este miércoles 13 de mayo se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, jueves 23 de abril

En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este miércoles 13 de mayo. Estos son:

ARMENIA : Carga: 2,303,500 // Kilo: 18,428 // ARROBA: 230,350

: Carga: 2,303,500 // Kilo: 18,428 // ARROBA: 230,350 BOGOTÁ: Carga: 2,302,250 // Kilo: 18,418 // ARROBA: 230,225

Carga: 2,302,250 // Kilo: 18,418 // ARROBA: 230,225 BUCARAMANGA: Carga: 2,301,875 // Kilo: 18,415 // ARROBA: 230,188

Carga: 2,301,875 // Kilo: 18,415 // ARROBA: 230,188 BUGA: Carga: 2,304,250 // Kilo: 18,434 // ARROBA: 230,425

Carga: 2,304,250 // Kilo: 18,434 // ARROBA: 230,425 CHINCHINÁ: Carga: 2,303,375 // Kilo: 18,427 // ARROBA: 230,038

Carga: 2,303,375 // Kilo: 18,427 // ARROBA: 230,038 CÚCUTA: Carga: 2,301,375 // Kilo: 18,411 // ARROBA: 230,138

Carga: 2,301,375 // Kilo: 18,411 // ARROBA: 230,138 IBAGUÉ: Carga: 2,302,625 // Kilo: 18,421 // ARROBA: 230,263

Carga: 2,302,625 // Kilo: 18,421 // ARROBA: 230,263 MANIZALES: Carga: 2,303,375 // Kilo: 18,427 // ARROBA: 230,338

Carga: 2,303,375 // Kilo: 18,427 // ARROBA: 230,338 MEDELLÍN: Carga: 2,302,625 // Kilo: 18,421 // ARROBA: 230,263

Carga: 2,302,625 // Kilo: 18,421 // ARROBA: 230,263 NEIVA: Carga: 2,301,750 // Kilo: 18,414 // ARROBA: 230,175

Carga: 2,301,750 // Kilo: 18,414 // ARROBA: 230,175 PAMPLONA: Carga: 2,301,500 // Kilo: 18,412 // ARROBA: 230,150

Carga: 2,301,500 // Kilo: 18,412 // ARROBA: 230,150 PASTO: Carga: 2,301,500 // Kilo: 18,412 // ARROBA: 230,150

Carga: 2,301,500 // Kilo: 18,412 // ARROBA: 230,150 PEREIRA: Carga: 2,303,375 // Kilo: 18,427 // ARROBA: 230,338

Carga: 2,303,375 // Kilo: 18,427 // ARROBA: 230,338 POPAYÁN: Carga: 2,303,625 // Kilo: 18,429 // ARROBA: 230,363

Carga: 2,303,625 // Kilo: 18,429 // ARROBA: 230,363 SANTA MARTA: Carga: 2,305,125 // Kilo: 18,441 // ARROBA: 230,513

Carga: 2,305,125 // Kilo: 18,441 // ARROBA: 230,513 VALLEDUPAR: Carga: 2,302,750 // Kilo: 18,422 // ARROBA: 230,275

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