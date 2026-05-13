Cuatro soldados del Ejército asesinados y tres heridos en ataque con explosivos en el Guaviare

Cuatro soldados del Ejército fueron asesinados y tres más resultaron heridos tras un ataque con dispositivos explosivos improvisados en zona rural de San José del Guaviare.

Según el Ejército, los hechos ocurrieron en la vereda Buenos Aires, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1, de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, adelantaban una acción ofensiva contra integrantes del GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño.

En medio de la operación, los militares fueron atacados con explosivos instalados en la zona. Los tres soldados heridos están siendo evacuados del área para recibir atención médica.

La institución informó que las operaciones militares continúan en el sector.