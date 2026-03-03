Rodrygo sufre grave lesión de rodilla y es baja de Brasil en el Mundial: atención al parte médico. (Photo by Mateo Villalba/Getty Images) / Mateo Villalba

¡Bombazo de cara al Mundial 2026! Brasil pierde a una de sus principales variantes en ataque, debido a una grave lesión. Noticia durísima para el conjunto sudamericano, que llega a una nueva Copa del Mundo con la ilusión de recuperar el protagonismo internacional perdido desde hace dos décadas.

Reto complicado para el entrenador Carlo Ancelotti, teniendo en cuenta que pierde a un futbolista que conoce a la perfección, recordando que lo tuvo bajo su mando en Real Madrid. Ahora bien, lo anterior podría abrirle una puerta a Neymar, quien sueña con su tercera Copa del Mundo.

Rodrygo se pierde el Mundial 2026 por grave lesión

Rodrygo se perderá la Copa del Mundo de la FIFA 2026, debido a que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y de menisco en su rodilla derecha. El joven futbolista estará al menos siete meses por fuera de las canchas.

La desafortunada lesión sucedió el lunes 2 de marzo, durante el partido que enfrentó al Real Madrid con Getafe en el Santiago Bernabéu. Sobre los 66 minutos, el delantero brasileño recibió por izquierda, pero al apoyar se le fue rodilla y de inmediato el jugador sinitó el tirón, lo que le impidió apoyar su pie.

Ahora bien, a pesar del dolor, Rodrygo siguió jugando y según los medios españoles ahí terminó de agravar su lesión. Una vez en el vestuario, detalló el Diario AS, el jugador comunicó sus dolencias, por lo que en la mañana de este 3 de marzo fue sometido a pruebas médicas y la resonancia reflejó la temida rotura de ligamento.

Parte médico de Rodrygo que confirma la grave lesión

Real Madrid emitió un comunicado en el que confirma la dura lesión de Rodrygo: “Se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha”.

Se trata de la primera lesión de gravedad que sufre el extremo de 25 años, quien se pierde lo que resta de la temporada 2025-26 y el posterior Mundial de Fútbol.

¿Se abre una puerta para Neymar en Brasil?

La desafortunada lesión de Rodrygo podría terminar abriéndole una puerta a Neymar Júnior, quien viene sumando minutos y elevando su nivel con el Santos. Si bien todo parecía indicar que el astro de 34 años no sería tenido en cuenta por Ancelotti, la reciebte baja le abriría una puerta.

Es preciso recordar que ‘Ney’, como se lo apoda, ya jugó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, pero el sueño de levantar el título le ha sido sumamente esquivo.

