Es oficial: ‘Las guerreras K-pop’ tendrán una gira mundial de conciertos

Este miércoles se anunció una gira mundial de conciertos de ‘Las guerreras K-pop’.

La gira promete ofrecer “una experiencia en vivo que dará vida a elementos de la película, ganadora de dos premios Óscar, de forma espectacular”, según un comunicado.

¿Qué se sabe hasta el momento?

Por ahora, los fanáticos de la película pueden inscribirse en una lista de espera que les notificará cuando se publique más información.

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Las ciudades, las fechas y los detalles generales de venta se anunciarán a finales de este año.

¿Estarán las cantantes de HUNTIRX?

Se desconoce si esta gira contará con alguna de las cantantes del filme, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

‘KPop Demon Hunters’ fue dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans y narra las aventuras de Huntrix, un grupo femenino de K-pop formado por tres miembros que también luchan contra monstruos del inframundo.

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EJAE, Ami y Nuna prestaron sus voces para el trío de personajes principales de la película.

La película se estrenó en junio de 2025 y rápidamente se convirtió en un gran éxito para Netflix, siendo la película en inglés más popular de todos los tiempos, con 325,1 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días de transmisión.

La gira de conciertos ‘KPop Demon Hunters’ es producida por Netflix en asociación con la compañía de entretenimiento en vivo AEG Presents, con sede en Los Ángeles.