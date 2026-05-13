¿Quién es el jugador de la lámina 00 de Panini que cuesta hasta $120.000? Jugó solo un mundial. Crédito: X @OldSchoolPanini

Cada cuatro años, los coleccionistas y aficionados del fútbol se entrelazan en un solo grupo rendido en torno al popular álbum de stickers de la compañía italiana Panini.

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Aunque a lo largo de las ediciones cambian los rostros en cada uno de los seleccionados participantes, los estadios y también las ciudades anfitrionas, Panini sigue manteniendo algunos de los cromos tradicionales que hacen parte de una historia que llegará a su fin después de 2030.

¿Quién es el futbolista que aparece en el cromo 00 de Panini?

Uno de estos cromos clásicos de Panini es el que se suele enumerar como 00, el cual marca el inicio y las primeras páginas del álbum. Esta lámina representa uno de los logos tradicionales de la marca, el cual está basado a su vez en una de las fotografías más icónicas de la historia del fútbol.

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Tomada por Corrado Bianchi, la fotografía inmortalizó un despeje acrobático de chilena ejecutado por el futbolista italiano Carlo Parola, el 15 de enero de 1950, cuando se jugaba el minuto 80 del partido Fiorentina-Juventus.

Carlo Parola, convertido en ícono por Panini, fue una leyenda del club Juventus, del cual solo se alejó para jugar algunos encuentros con Lazio en Roma (allí se retiró en 1955); sin embargo, casi toda la carrera del defensor se consolidó en ‘La Vecchia Signora’.

Nacido el 20 de septiembre de 1921 en la misma ciudad del club que lo vio surgir, Parola llegó a defender la casaca de la selección italiana en 10 ocasiones y participó del Mundial de Brasil 1950.

La popularidad de la fotografía fue tal que llegó hasta los hermanos Panini (Umberto, Franco, Benito y Giuseppe), quienes adquirieron los derechos, convirtiéndola a la postre en el logo que hoy en día todos conocemos.

¿Por qué Panini dejará de hacer el álbum del mundial?

La FIFA dio a conocer que, después del Mundial 2030, finalizará la relación de más de 60 años con Panini, siendo este el año en el que la compañía se encargará por última vez del álbum oficial de la competición.

El primer álbum que creó Panini fue el del Mundial de 1970, que se llevó a cabo en México, marcando una tradición ininterrumpida en todas las ediciones siguientes.

De acuerdo con el ente rector del fútbol, la finalización del contrato de exclusividad le dará paso a una nueva fase de productos coleccionables y estrategias digitales cuando los derechos pasen a la empresa estadounidense Fanatics.