Otra mujer trans es víctima de agresión en Manizales, la persona está con pronóstico reservado

Manizales

El hecho de agresión contra una mujer trans en la capital del departamento de Caldas, se registró al interior de una residencia en el sector de La Galería, donde ‘Juliana’ fue lesionada por parte de un hombre conocido con el alias de ‘Chocolo’, quien es buscado por las autoridades. El reporte oficial lo entrega el secretario del Interior, Andrés Mauricio Gaitán.

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“La central de radio de la policía es informado de una persona lesionada con arma cortopunzante, por lo que es trasladada al SES Hospital Universitario de Caldas por hechos ocurridos en el sector de La Galería en un callejón denominado ‘El callejón de las guapas’; es de resaltar que la víctima pertenece a la comunidad LGBTIQ+ y se identifica como ‘Juliana’”.

La investigación está en curso para dar con el paradero del agresor y presentarlo a las autoridades judiciales, “seguimos trabajando con la Policía Nacional y de los organismos judiciales por la seguridad y la convivencia de Manizales; el pronóstico de la persona afectada es reservado, tiene heridas, principalmente, en su abdomen”, señala Gaitán.

Cabe recordar que en marzo otra mujer trans fue víctima de agresión dentro de una residencia en el centro de la ciudad, quien falleció posteriormente a causa de las heridas generadas con un arma de fuego.