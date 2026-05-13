Leyenda del Real madrid sobre la Selección Colombia en el mundial: “Creo que van a llegar muy lejos”

El exfutbolista español José María Guti sorprendió al destacar a la Selección Colombia como una de las selecciones que podrían tener un papel importante en el próximo Mundial. Durante una entrevista, el histórico exjugador del Real Madrid aseguró que el combinado cafetero tiene las condiciones necesarias para llegar lejos en la competencia.

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“Yo creo que va a ser la candidata número uno. Es verdad que vamos a depender de cómo llegue Mbappé o de cómo lleguen ciertos jugadores que son muy importantes, pero es verdad que yo la veo muy bien. Va a ser Portugal, Argentina, Francia y para mí una de las que creo que va a llegar muy lejos es Colombia” , afirmó Guti al hablar sobre las selecciones favoritas para la Copa del Mundo.

Posteriormente, el español explicó las razones por las cuales considera que Colombia puede convertirse en una de las revelaciones del certamen. “Bueno, porque al final yo creo que es una muy buena selección que siempre se crece en este tipo de eventos, que tiene muy buenos jugadores y que creo que es una selección que va a llegar lejos” , comentó el exmediocampista.

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Además, Guti también se refirió al momento que atraviesa el colombiano Luis Díaz y no descartó que el atacante pueda ser una de las grandes figuras del Mundial. “Bueno, puede ser. Puede ser, la verdad. Yo creo que ha hecho un final de temporada y un final de Champions muy bueno con el Bayern y puede ser que sea así”, expresó sobre el extremo colombiano.

Las declaraciones del exjugador merengue han generado ilusión entre los aficionados colombianos, especialmente por el reconocimiento internacional hacia el nivel que viene mostrando la selección en la previa de la Copa del Mundo.