Advierten que el Embalse del Guájaro estaría por fuera del megaproyecto del Canal del Dique 

El alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, lanzó una alerta sobre la posible exclusión del Embalse del Guájaro dentro del megaproyecto del Canal del Dique. A través de una carta enviada a diferentes entidades del Gobierno Nacional y a Sacyr, empresa encargada de las obras, el mandatario pidió revisar el alcance de las intervenciones previstas para esta zona del Atlántico.

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Según explicó Chams, el Embalse del Guájaro impacta directamente a más de 209 mil habitantes de cuatro municipios del departamento, quienes continúan expuestos a inundaciones por el aumento de caudales del río Magdalena, una situación que, aseguró, se ha agravado por efectos del cambio climático.

En el documento, el mandatario sostuvo que tanto el embalse como las comunidades aledañas estarían siendo desconocidas en las distintas etapas del megaproyecto.

Sobre esta preocupación también se pronunció Humberto Currea, vicepresidente de la Asociación de Pescadores del Atlántico.

“Estamos pidiendo que el Embalse del Guájaro sea incluido como zona de afectación del megaproyecto del Canal del Dique, porque las esclusas previstas impactarán el ciclo de los peces y la pesca artesanal. El embalse también sufrirá afectaciones ambientales indirectas y por eso exigimos que Sacyr lo tenga en cuenta dentro de las inversiones y soluciones del proyecto”, explicó Currea.

Solicitan dragado y medidas ambientales

Entre las peticiones elevadas por la Alcaldía de Sabanalarga se encuentran la realización de dragados, la habilitación de canales y drenajes afectados por la colmatación dentro del embalse, así como medidas para proteger y conservar la riqueza pesquera del cuerpo de agua.

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Además, solicitaron que el proyecto contemple la integración del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial del Atlántico, con el objetivo de reducir riesgos ambientales y garantizar la protección de las comunidades que dependen del Embalse del Guájaro.