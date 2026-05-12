“Puente de la Cordialidad requiere intervención urgente”: Gremios

La directora ejecutiva del Consejo Empresarial del Atlántico y Magdalena, Jenny Alexandra Reyes, aseguró que las obras que actualmente se ejecutan en el puente de la Cordialidad son insuficientes para atender el deterioro general de la estructura y advirtió que existe preocupación por la falta de recursos para completar las intervenciones necesarias.

Denuncian obra parcial y aplazamientos

Reyes también manifestó preocupación por los constantes retrasos que ha tenido el proyecto y aseguró que, según la información publicada en SECOP, desde 2025 se han registrado tres aplazamientos y una suspensión de la obra.

“Hemos visto cómo los continuos aplazamientos han afectado el cumplimiento de los plazos definidos para la entrega del proyecto. Desde 2025 a la fecha hemos tenido tres aplazamientos de la obra y una suspensión, situación que puede evidenciarse en SECOP”, sostuvo.

La dirigente agregó que, pese al tiempo transcurrido, no observan avances significativos en la ejecución de las intervenciones.

“No vemos un avance significativo como se esperaba desde que comenzaron las intervenciones. Hemos solicitado información detallada sobre cronogramas y fechas de entrega, pero las respuestas han sido muy generales”, puntualizó.

Gremios piden intervención integral del puente

La representante del Consejo Empresarial aseguró que las recientes afectaciones en la infraestructura, entre ellas el deterioro de la capa asfáltica y la caída de una baranda, evidencian la urgencia de una intervención integral.

“Eso ratifica la importancia de nuestros llamados de urgencia al INVIAS. La intervención en curso solo atiende las orejas del puente, pero arriba siguen existiendo huecos, deterioros y riesgos estructurales”, indicó.

Asimismo, alertó que el incremento del tráfico sobre el puente podría generar mayores afectaciones a futuro si no se toman medidas definitivas.

“Es un riesgo latente. Entendemos la preocupación de la comunidad porque no podemos garantizar que una situación similar no vuelva a ocurrir”, agregó.

La dirigente explicó además que han solicitado reuniones con la Dirección Nacional del INVIAS y con el nuevo director encargado en el Atlántico para exigir claridad sobre los cronogramas, las adiciones presupuestales y las obras pendientes.

Extienden cierre de una de las orejas del puente

En medio de las intervenciones, el INVIAS informó que fue extendido hasta el próximo 7 de junio el cierre total de una de las orejas del puente de la Cordialidad.

La entidad precisó que se trata del acceso que conecta a Galapa con la Circunvalar en sentido norte-sur, donde actualmente se adelantan trabajos de instalación de pavimento rígido.

Según explicó el instituto, la medida responde al proceso técnico de secado del concreto, el cual requiere 28 días para alcanzar la resistencia necesaria y evitar daños o rupturas en la estructura vial.