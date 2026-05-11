Germán Vargas Lleras 🔴 EN VIVO | Así avanzan las honras fúnebres HOY 11 de mayo: ÚLTIMAS NOTICIAS

Este lunes 11 de mayo, Bogotá vive una jornada de homenajes y despedidas en memoria de Germán Vargas Lleras, una de las figuras más influyentes de la política colombiana en las últimas décadas y máximo referente del partido Cambio Radical.

Luego de conocerse su fallecimiento el pasado 8 de mayo, distintos sectores políticos, económicos y sociales han acompañado los actos fúnebres organizados en la capital del país.

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Durante el fin de semana, el cuerpo de Vargas Lleras permaneció en cámara ardiente en el Palacio de San Carlos, sede histórica de la Cancillería, donde cientos de personas hicieron fila para rendir homenaje al exsenador y exministro.

Allí se observaron expresiones de condolencia de líderes de diferentes corrientes ideológicas, empresarios, exfuncionarios y ciudadanos que destacaron su trayectoria en la vida pública nacional.

Su figura estuvo ligada a importantes reformas de infraestructura, vivienda y transporte, además de ser uno de los dirigentes con mayor protagonismo dentro de la política tradicional del país.

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Último homenaje a Germán Vargas Lleras: minuto a minuto