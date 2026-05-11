Germán Vargas Lleras 🔴 EN VIVO | Así avanzan las honras fúnebres HOY 11 de mayo: ÚLTIMAS NOTICIAS
Siga aquí el minuto a minuto del último homenaje a Germán Vargas Lleras:
Este lunes 11 de mayo, Bogotá vive una jornada de homenajes y despedidas en memoria de Germán Vargas Lleras, una de las figuras más influyentes de la política colombiana en las últimas décadas y máximo referente del partido Cambio Radical.
Luego de conocerse su fallecimiento el pasado 8 de mayo, distintos sectores políticos, económicos y sociales han acompañado los actos fúnebres organizados en la capital del país.
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Durante el fin de semana, el cuerpo de Vargas Lleras permaneció en cámara ardiente en el Palacio de San Carlos, sede histórica de la Cancillería, donde cientos de personas hicieron fila para rendir homenaje al exsenador y exministro.
Allí se observaron expresiones de condolencia de líderes de diferentes corrientes ideológicas, empresarios, exfuncionarios y ciudadanos que destacaron su trayectoria en la vida pública nacional.
Su figura estuvo ligada a importantes reformas de infraestructura, vivienda y transporte, además de ser uno de los dirigentes con mayor protagonismo dentro de la política tradicional del país.
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Último homenaje a Germán Vargas Lleras: minuto a minuto
11:34 A.M. | Avanzan los preparativos para darle el último adiós al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, en el cementerio Jardines de Paz
11:05 A.M. | Acaba de llegar el féretro de Germán Vargas Lleras a la Catedral Primada de Colombia, para la misa que será a las 11:00 am.
10:49 P.M. | Sale a esta hora del Palacio de San Carlos; el féretro del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
10:23 A.M. | Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, exaltó el legado que Germán Vargas Llegas deja para la política colombiana.
10:18 A.M. | Las mascotas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras no pudieron ingresar al Palacio de San Carlos en medio de la exequias.
9:45 A.M. | Clemencia Vargas, la hija de Germán Vargas Lleras, llega al Palacio de San Carlos
8:58 A.M. | Así se encuentra el Palacio de San Carlos a esta hora, a la espera de la salida del cuerpo de Germán Vargas Lleras.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...