Denuncian deuda salarial a personal de salud en Uniatlántico

Una delicada situación fue denunciada al interior de la Universidad del Atlántico, donde personal médico y de enfermería del centro médico universitario estaría laborando desde hace aproximadamente seis meses sin contrato formal ni pago de salarios.

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La denuncia fue realizada por Abraham González Tinoco, representante de los egresados ante el Consejo Superior de la institución, quien advirtió sobre las difíciles condiciones en las que estarían desempeñando sus funciones varios profesionales de la salud.

“El personal de salud lleva cerca de seis meses trabajando sin contrato ni pago”, denunció González Tinoco.

Alertan riesgos laborales por falta de afiliación a ARL

De acuerdo con el representante ante el Consejo Superior, la situación también genera preocupación por los riesgos laborales a los que estarían expuestos los trabajadores, debido a que presuntamente no contarían con afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales, ARL.

“Estamos hablando de médicos y enfermeras que siguen atendiendo a la comunidad universitaria sin las garantías mínimas laborales y de seguridad social”, manifestó.

El denunciante señaló que esta situación podría derivar en afectaciones tanto para el personal como para la prestación del servicio médico dentro de la institución.

Preocupa impacto en atención médica y salud mental

González Tinoco alertó además sobre las posibles consecuencias que esta problemática podría generar en la atención de emergencias y casos relacionados con salud mental dentro del campus universitario.

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Según indicó, la falta de estabilidad laboral y de garantías para el personal médico podría afectar la capacidad de respuesta del centro asistencial universitario.

“Esto puede impactar directamente la atención que reciben estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad, especialmente en situaciones de emergencia”, sostuvo.

Hasta el momento, la Universidad del Atlántico no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las denuncias realizadas.