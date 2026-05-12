¿Dónde se va la luz en el Atlántico este miércoles 13 de mayo?: entérese aquí

Air-e Intervenida informó que este miércoles 13 de mayo se realizarán trabajos de lavado y mantenimiento al interior de la subestación Silencio, lo que ocasionará breves interrupciones entre las 5:00 y 6:00 de la mañana en sectores como El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles Dos, Los Ángeles Tres, Silencio, Boston, El Prado, Colombia, Betania, Las Delicias, Campo Alegre, Ciudad Jardín y Las Terrazas.

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La empresa indicó que también podrían presentarse interrupciones temporales en los circuitos Los Andes, Jardín y San Felipe, dependiendo de las condiciones operativas de la red eléctrica.

Cortes de energía en Barranquilla y Soledad

Entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana se ejecutarán trabajos eléctricos en los circuitos Bellavista y Florida, afectando sectores del Centro, Barranquillita, La Florida, Las Colinas, Los Jobos, Nuevo Horizonte, Campo Alegre, Ciudad Jardín y Las Terrazas.

De igual manera, entre la 1:00 de la tarde y las 4:00 de la tarde habrá labores menores en el circuito Pasadena, con suspensión del servicio en barrios de Barranquilla y Soledad como Pasadena, Simón Bolívar, Primero de Mayo, La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca, El Triunfo, Centenario y Cruz de Mayo. También habrá interrupciones en sectores de Hipódromo y El Porvenir.

Municipios del Atlántico también tendrán suspensión del servicio

Por otra parte, ISA Energía adelantará trabajos al interior de la subestación Sabanalarga entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, lo que obligará a suspender el servicio en municipios y corregimientos como Luruaco, Repelón, Rotinet, Pendales, Arroyo de Piedra, Palmar de Candelaria, Isabel López, La Peña y otros sectores rurales.

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Asimismo, se verán afectados los municipios de Candelaria, Suan, Manatí, Santa Lucía y Campo de la Cruz, además de poblaciones como Bohórquez, Carreto, Algodonal, Ponedera, Puerto Giraldo, Cascajal y Santa Rita, junto a varias fincas y sectores ubicados sobre la vía Ponedera – Palmar de Varela.