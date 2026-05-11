Servicio Geológico mantiene monitoreo del volcán Puracé por aumento de actividad y emisión de ceniza

Volcán Puracé de la cadena de Los Coconucos en el Cauca. Crédito: Servicio Geológico Colombiano.

Puracé, Cauca

El Servicio Geológico Colombiano confirmó un incremento en la actividad del volcán Puracé durante las últimas 72 horas, con emisiones de ceniza, salida de dióxido de azufre y anomalías térmicas asociadas al movimiento interno del volcán.

De acuerdo con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, las emisiones de ceniza han sido reportadas en la vereda Cristales, Puente Tierra, la cabecera municipal de Puracé e incluso en la ciudad de Popayán.

Jaime Raigoza, coordinador del observatorio, explicó que “estas emisiones han estado asociadas a episodios de tremor continuo, una señal sísmica relacionada con el movimiento de fluidos al interior del volcán, fenómeno que puede extenderse durante varias horas o incluso días”.

El funcionario indicó además que mediante monitoreo satelital, “también se han detectado emisiones de dióxido de azufre y algunas anomalías térmicas localizadas en el cráter del volcán”.

Ante la situación, el Servicio Geológico Colombiano recomendó a las comunidades no acercarse a la zona alta del volcán, especialmente a los cráteres del Puracé, Piocollo y Curiquinga, además de mantenerse informadas a través de los canales oficiales.

La Alcaldía de Puracé informó que ya se reportan afectaciones en cultivos de fresa, papa y proyectos de piscicultura debido a la caída de ceniza en varios sectores del municipio.

El alcalde Jorge Andrade recomendó a las comunidades utilizar tapabocas, evitar el consumo de agua contaminada con ceniza y atender las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que el volcán Puracé continúa en estado de alerta amarilla y que los fenómenos registrados hacen parte del comportamiento contemplado dentro de este nivel de actividad.

Los organismos de socorro y autoridades mantienen monitoreo permanente sobre la cadena volcánica Los Coconucos ante cualquier cambio en la actividad del sistema volcánico.